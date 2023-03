NEWS

Andrea Sanna | 5 Marzo 2023

verissimo

Il rapporto tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez

A Verissimo quest’oggi, dopo l’intensa esperienza al Grande Fratello Vip 7, è arrivato Antonino Spinalbese. L’hairstylist ed ex di Belen Rodriguez ha avuto modo di raccontarsi ai microfoni di Silvia Toffanin. Oltre a parlare del rapporto con sua figlia, del lutto che ha affrontato dopo la morte di suo padre e della conoscenza fatta nella Casa con Ginevra Lamborghini, c’è stato spazio anche per un altro argomento.

Silvia Toffanin ha voluto sapere da Antonino Spinalbese in che rapporti è oggi con la showgirl argentina. Ha spiegato che il legato è legato estremamente ed esclusivamente alla loro bambina. Entrambi hanno caratteri molto particolari, ma a unirli è proprio l’amore per Luna Marì: “A oggi ho capito, dopo il GF, che io le voglio bene e quindi è fortunata e vogliamo bene a nostra figlia. Il nostro rapporto andrà a migliorare”.

Antonino Spinalbese crede che probabilmente il vivere tutto con troppa velocità avrebbe compromesso il loro rapporto, ma precisa: “Eravamo destinati in quel momento, rifarei tutto altre 10 milioni di volte. Avevamo un rapporto stupendo, ma in due momenti estremamente diversi”. Una frase questa che l’ex vippone ci ha tenuto a precisare.

Secondo Antonino Spinalbese, infatti, lei aveva fatto già tutto per ritenersi soddisfatta a differenza sua:

“Dunque anche i riflettori non li sognavo, stavo sempre nel dietro le quinte. Riviverlo in prima persona è stato frustrante, per amore però si fa tanto. Quando il mio malessere fisico ha determinato il tutto qualcosa si è spezzato. Io ero innamoratissimo. Ho solo immagini bellissime che voglio far vivere a mia figlia”.

Poi Antonino Spinalbese ha anche svelato se ha chiesto un parere a Belen Rodriguez prima di partecipare al GF Vip: “A lei ho chiesto un parere? Sì e no. Era un avviso. Era preoccupata per il distacco che è avvenuto con mia figlia. Le fa onore. La preoccupazione era stando in un mondo tutto molto delicato e tutto può essere frainteso. Tengo i ricordi brutti per me e non li divulgo”.

Infine ha aggiunto: “Ci tenevo a farle sapere che ho trovato mia figlia educatissima. Ho fatto i complimenti a lei, alla madre e li faccio anche alla mia, ha detto Antonino Spinalbese oggi a Verissimo.