Si starebbe lavorando per il passaggio di testimone di Maria De Filippi, quando deciderà di “andare in pensione”. E la queen di Canale 5 avrebbe scelto la sua sostituta, cioè Silvia Toffanin. La prima prova sarà proprio lo speciale di Verissimo dedicato ad Amici. Ecco tutte le ultime notizie a riguardo.

Silvia Toffanin al posto di Maria De Filippi nel futuro televisivo?

Molte volte il pubblico si chiede: “Ma che ne sarà dei programmi di Maria De Filippi quando lei deciderà di smettere?”. I suoi show sono sempre di grande successo e Mediaset ogni anno li riconferma non potendo fare a meno di Uomini e donne, Amici, C’è posta per te, Tu si que vales e Temptation Island. I grandi ascolti parlando chiaro, infatti proprio Temptation Island è stato raddoppiatto dopo il mega successo di questa estate.

Ma davvero, come agirà Mediaset quando la De Filippi vorrà “andare in pensione”? A quanto pare si starebbe già lavorando a questo possibile futuro e a decidere a chi passare il testimone sarebbe stata proprio la nota conduttrice. A riferirlo è il settimanele Mio che ha fatto il nome di Silvia Toffanin. “Maria De Filippi ha fatto la sua mossa e ha scelto la sua erede, Silvia Toffanin”, scrive il magazine.

LEGGI ANCHE: Deturpato a Roma il murale dedicato a Paola Egonu

Andando più nel dettaglio, leggiamo: “Il passaggio di testimone verrà sancito nella prossima stagione televisiva e rappresenterà un momento cruciale per il piccolo schermo, forse una nuova era per la televisione italiana. Verissimo e Amici uniranno le forze per celebrare gli artisti di successo nati nella scuola dei talenti di De Filippi. Il programma, attualmente in fase di progettazione, sarà registrato a Roma. Possiamo dirvi che è stata proprio Maria a scegliere Silvia Toffanin come conduttrice del programma. La Toffanin non vedeva l’ora di mettersi alla prova nel prime time della rete, probabilmente desiderosa di esplorare nuovi orizzonti di gloria televisiva”.

Da quello che si legge, quindi, trapela il fatto che lo speciale in prima serata di Verissimo dedicato ad Amici sarebbe come una specie di prova per Silvia Toffanin sia per la conduzione della prima serata che proprio per prendere l’eredità di Maria De Filippi nel prossimo futuro. Badiamo bene che al momento la De Filippi non ha intenzione di lasciare i suoi amati programmi, ma magari ci potrebbe essere piano piano qualche sostituzione. Staremo a vedere!