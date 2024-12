Jacopo Sol è entrato nella scuola di Amici 24 grazie alla volontà di Rudy Zerbi, che ha preferito lui a Ilan, allievo titolare che è passato ad Anna Pettinelli. Conosciamo meglio chi è Jacopo di Amici 24 grazie a queste informazioni: età, vero nome, canzoni e dove seguirlo su Instagram.

Chi è Jacopo Sol

Nome e Cognome: Jacopo Porporino (in arte Jacopo Sol)

Data di nascita: 2002

Età: 22 anni

Professione: cantante

Fidanzata: Non sappiamo se Jacopo è fidanzato

Tatuaggi: Jacopo non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @jacoposol

Jacopo Sol età e biografia

Quanti anni ha e dov’è nato Jacopo Sol di Amici 24? Qual è il vero nome del cantante? Scopriamo qualcosa riguardo alla sua biografia.

All’anagrafe lo conosciamo come Jacopo Porporino, ha un’età di 22 anni dunque dovrebbe essere nato nel 2002. Non conosciamo la data di nascita completa. Sappiamo però che è originario di San Severo (FG) e che ha intrapreso la carriera universitaria, che divide con la musica.

Perché Jacopo Sol si chiama così? Dietro la scelta del nome d’arte c’è un aneddoto molto carino. Quando sua madre l’ha iscritto a un corso di chitarra, lui aveva appena 8 anni. Il suo insegnante era riuscito a insegnarli appena l’accordo di Sol. Dunque la scelta di chiamarsi così è una sorta di tributo alla prima nota musicale imparata.

Fin da piccolo ha manifestato questa sua profonda passione per la musica, che l’hanno portato a Sanremo Giovani nel 2023 e, in seguito, nella scuola di Amici 24.

Vita privata

Purtroppo sono scarse le informazioni circa la vita privata di Jacopo di Amici 24.

Unica cosa che sappiamo al momento è che grazie ai suoi genitori si è legato ad alcuni artisti simbolo della musica italiana ed internazionale, come potremo leggere più avanti. Questo l’ha spinto così ad approfondire questa sua passione.

A maggio 2022 si è trasferito a Milano. Questo gli ha permesso di conoscere cose nuove e, così, approfondire anche il suo amore per la musica sperimentando nuovi sound e non solo.

Se passiamo invece alla sfera sentimentale, ora come ora non ci sono news utili. Non sappiamo se Jacopo Sol abbia o meno una fidanzata. Se fidanzato o single lo scopriremo sicuramente durante la scuola di Amici.

Dove seguire Jacopo Sol di Amici 24: Instagram e social

Fan di Amici 24 volete sapere se Jacopo Sol è presente o no su Instagram? Ebbene potete trovarlo su Instagram e su Threads. In entrambi i social, però, al momento sono presenti pochissimi post.

Il cantante del talent show ha anche un profilo su YouTube e un account su Spotify dove sono presenti tutte le sue canzoni.

Carriera

Come già detto fin da bambino Jacopo Sol di Amici 24 si è avvicinato alla musica. Crescendo, grazie poi al trasferimento a Milano, ha avuto la possibilità di concretizzare il suo sogno.

Ha approfondito l’amore per la musica, nuovi sound e ha iniziato anche raccontare e raccontarsi attraverso i testi delle sue canzoni. Musica, che si divide anche con la carriera universitaria.

La vera prima occasione è arrivata grazie a Sanremo Giovani nel 2023, come possiamo leggere a seguire e, infine, nel 2024 con l’ingresso nella scuola di Amici 24.

Sanremo Giovani

Nel 2023 Jacopo Sol ha tentato il tutto e per tutto a Sanremo Giovani. Il cantante di Amici 24 ha presentato il brano Cose che non sai ed è riuscito ad accedere alla finale della manifestazione canora.

Purtroppo però non è riuscito a strappare un pass per il Festival della Canzone Italiana e salire sul palco del Teatro Ariston. Ma ci saranno di altre occasioni.

Album e canzoni di Jacopo di Amici 24

Al momento Jacopo Sol di Amici 24 non ha all’attivo alcun album ma diverse canzoni, che vi riportiamo qui a seguire.

Tra queste citiamo: Ancora; Dormi; +Tempo; Dove sei?; Slay e Cose che non sai uscite tutte nel 2023. Nel 2024 invece è stata pubblicata Slowmo e ad Amici 24 abbiamo ascoltato Complici.

Per tutti i testi dei brani di Jacopo Sol, tra cui Dove sei, si può facilmente consultare il web.

Come detto tutte le canzoni di Jacopo sono presenti sia su YouTube che su Spotify e piattaforme autorizzate.

Jacopo Sol ad Amici 24

Come vedremo nel paragrafo dedicato al percorso di Jacopo Sol ad Amici 24, l’allievo è arrivato per volere di Rudy Zerbi.

L’insegnante di canto infatti è parso dubbioso del suo allievo Ilan, a cui ha sospeso la maglia. Per questo ha meditato l’idea di sostituirlo proprio con Jacopo.

La decisione è arrivata poi nella puntata del 15 dicembre 2024, quando Zerbi ha voluto arruolare nella sua squadra il cantante e cedere invece Ilan ad Anna Pettinelli.

Ad Amici, Jacopo ha presentato l’inedito “Complici”.

I prof di Amici

Chi sono i professori di Amici 2024? Come ogni anno non mancano sorprese e riconferme anche nel corpo docenti.

La classe di canto viene seguita da: Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi.

Per quanto riguarda invece il ballo, abbiamo avuto modo di conoscere la sostituta di Raimondo Todaro, Deborah Lettieri. A lei si sono aggiunti gli altri due prof, confermatissimi: la maestra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.

Gli allievi di Amici 24

Soffermiamoci ora su chi sono gli allievi della scuola di Amici 24. Per quanto riguarda il canto troviamo:

Alena Casarino (ELIMINATA); Antonia Nocca; Chiamamifaro; Deddè; Diego Lazzari (ELIMINATO); Ilan Muccino; Jacopo Sol; Luk3; Mollenbeck; Nicolò Filippucci; Senza Cri; TrigNo e Vybes.

Per quanto riguarda la classe di ballo, invece, segnaliamo la presenza dei seguenti allievi:

Alessia Pecchia; Alessio Di Ponzio; Chiara Bacci; Dandy Cipriano; Daniele Doria; Francesca Bosco; Gabriele Baio (RITIRATO). Poi ancora: Rebecca Ferreri (ELIMINATA); Sienna Osborne (ELIMINATA), Teodora Olivia Martinez.

Tra questi nomi si nasconde il nome del vincitore del talent show.

Il percorso di Jacopo ad Amici 24

Dopo averlo notato, Rudy Zerbi che inizialmente intendeva sostituire Ilan con Jacopo Sol ha fatto la sua scelta. L’insegnante ha deciso di portare nel suo team il cantante e cedere invece il suo precedente allievo ad Anna Pettinelli.

Dalla puntata del 15 dicembre ha preso ufficialmente il via il percorso di Jacopo ad Amici 24, anche se da qualche giorno era già in casetta in attesa di scoprire il suo destino.

(IN AGGIORNAMENTO)