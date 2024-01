Maria e quella battuta alla Michielin su X Factor e la sua giuria

Spettacolo

Andrea Sanna | 21 Gennaio 2024

Amici 23

Durante lo scontro tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo ad Amici 23, Maria De Filippi ha coinvolto Francesca Michelin, facendo una battuta sulla giuria di X Factor. La cantante ha risposto in maniera ironica alle parole della conduttrice. Il momento non è sfuggito ai fan….

La battuta di Maria De Filippi su X Factor

Puntata scoppiettante oggi ad Amici 23. Protagonista degli scontri è come sempre Alessandra Celentano, la quale ha avuto delle critiche da fare a Kumo. Proprio durante lo scambio di pareri tra la maestra e il collega Emanuel Lo, la conduttrice Maria De Filippi ha coinvolto Francesca Michielin nel discorso. E non è mancato un riferimento a X Factor.

Per un secondo la presentatrice rivolgendosi alla giudice di canto di oggi (insieme ad Aiello e Paola Turci, ndr), ha fatto una battutina indirizzata alla giuria del talent musicale di Sky Uno. Nello specifico a Maria è scappato di dire tra una risatina e un’altra:

“Francesca so che tu sei abituata a giurie importanti che… sei tranquilla?”, ha detto Maria De Filippi rivolgendosi a Francesca Michielin. La giudice di oggi ha fatto sapere che oggi, a differenza di quel che vede generalmente, questa è la serenità! “Sono commenti costruttivi”, ha aggiunto ancora la cantante.

Maria De Filippi a quel punto ha fatto una battuta: “Rispetto alla giuria a cui sei abituata… È una passeggiata di salute”. Così Francesca Michielin ha confermato: “Infatti io sono felicissima e mi sto rilassando. Oggi posso rilassarmi”.

Le parole di Maria De Filippi (e la conseguente risposta) si rivolgono, come detto, alla giuria di X Factor di cui Francesca Michielin è stata conduttrice. La cantante ha spesso dovuto placare accesi scontri che, molto spesso, hanno visto come protagonista Morgan contro i suoi colleghi di tavolata. Osservando però come si svolge il tutto ad Amici, secondo Francesca sarebbe nulla in confronto alle liti che nascono dopo ogni esibizione a X Factor.

Una stoccata che non è sfuggita al web, generando diversi commenti e battutine da parte dell’attento pubblico di Amici 23.