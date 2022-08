1 Il commento di Maria De Filippi

In un’intervista al settimanale Oggi Maria De Filippi ha raccontato del momento in cui ha perso la pazienza nel corso delle registrazioni di Tu si que vales. Ha spiegato di essersi subito pentita di aver perso le staffe in questo modo. Ha anche aggiunto che non le era mai capitato, in TV, di arrabbiarsi così tanto:

Si è presentato un signore con dei suoi quadri: voleva mostrarli in TV ma fingeva di essere venuto per poter dare una mano a una redattrice. In quel preciso momento mi sono sentita usata, presa in giro, ci ho visto della malafede. Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv. Poi mi sono pentita e addirittura sentita in colpa per la reazione avuta. Detesto perdere il controllo. Vedrete tutto, perché tutto andrà in onda.

Tra gli altri punti toccati nella conversazione ha avuto tempo anche di spiegare la sua “dipendenza” da serie TV. Anche lei da grande appassionata di questo mondo ha dovuto affrontare la realtà a un certo punto: “Ho detestato e superato negli anni anche la mia dipendenza dalle serie tv. Ne ero bulimica. Ma arrivata alla 30esima puntata, quella risolutiva, mi giravano i ‘cosiddetti’ quando capivo che in realtà il finale non esisteva perché l’ultima scena era solo un assist per la serie successiva“.

In seguito ha affrontato anche un tema più delicato, ovvero la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Come tanti altri, infatti, anche lei ha dato la sua opinione in merito in seguito a una domanda diretta. Queste le sue parole come riportate anche dal sito Blogtivvu: “Mi dispiace solo per quello che inevitabilmente i loro tre figli hanno subito e subiranno dall’eco dello tsunami mediatico scatenato dalla separazione. D’altra parte questa è la vita: tutto inizia e tutto finisce!“.

