Maria De Filippi è una furia contro Alessandro: “Lei è molto meglio di te! Questo è quello che penso” (VIDEO)

Maria De Filippi arrabbiatissima verso un cavaliere del Trono Over

Nella puntata di oggi di Uomini e donne si è seduto al centro dello studio il cavaliere di Alessandro, ex corteggiatore di Ida Platano. Di recente è uscito con una ragazza scesa per lui che si chiama Desiree. L’incontro non è andato benissimo ed è venuta fuori la questione di stili di vita diversi. Il tutto ha portato ad una discussione molto forte nella quale la stessa Maria De Filippi si è intromessa molto adirata.

In pratica per Pasqua la ragazza ha passato i giorni con la figlia e la madre, insomma in famiglia. Mentre lui ha scelto di andare ad Ibiza con gli amici. Tra l’altro pare che abbia anche un po’ screditato le vacanze mare e ombrellone che fa lei durante l’estate. Da qui si è accesa una discussione ed è venuto fuori che proprio il cavaliere alla redazione ha detto che hanno stili di vita diversi anche per questo tipo di vacanze.

Ad un certo punto ha preso parola la conduttrice andando contro il cavaliere e il modo in cui ha espresso certi concetti. Ha puntanto il dito sul fatto di aver sminuito quelle vacanze ed è diventata davvero una furia.

La discussione è continuata a lungo e la De Filippi ha cercato più volte di far capire ad Alessandro dove stava l’errore e la sua mancanza di sensibilità. È venuto poi fuori che lui avrebbe fatto il paragone con una sua amica che separata e con due figli e lavorando come OSS fa questo tipo di vacanze.

Questo discorso ha fatto di nuovo partire la discussione e Maria De Filippi si è di nuovo arrabbiata poiché il cavaliere non capiva il concetto. Tra l’altro la conduttrice ha ripreso anche Tina che difendeva Alessandro.

Comunque il tutto si è concluso con le scuse di Alessandro a Desiree e i due hanno chiuso la conoscenza, come già entrambi avevano espresso prima alla redazione. Potete rivedere tutta la puntata e questa discussione in particolare sul sito di Witty TV.

