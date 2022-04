Sangiovanni firma la colonna sonora della serie Netflix Summertime

1 La nuova canzone di Sangiovanni

È senza dubbio un periodo d’oro questo per Sangiovanni. Solo qualche mese fa come sappiamo l’ex volto di Amici 20 ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo e sul palco dell’Ariston ha presentato il brano Farfalle. Il pezzo ha anticipato il nuovo album del rapper, Cadere Volare, pubblicato solo pochissimi giorni fa. Il disco sta già scalando le classifiche e sembrerebbe aver convinto il pubblico. Come se non bastasse a breve Sangio partirà per il suo primo tour, che lo porterà in giro in tutta Italia. In queste ore inoltre è arrivata un’altra grande notizia per tutto il pubblico del cantante.

Come qualcuno saprà infatti il prossimo 4 maggio verrà rilasciata su Netflix la terza e ultima stagione della serie italiana Summertime, con protagonisti Coco Rebecca Edogamhe, Ludovico Tersigni, Amanda Campana, Andrea Lattanzi, Giovanni Maini, e tanti altri. Nel corso dei nuovi episodi vedremo come si concluderanno le storie e gli intrecci amorosi dei protagonisti, e di certo non mancheranno tanti colpi di scena.

Poco fa così è stato pubblicato il trailer di Summertime e a sorpresa è stato annunciato che proprio Sangiovanni firmerà la colonna sonora della serie Netflix. Nel filmato è già possibile ascoltare un estratto del brano inedito, dal titolo Scossa, che verrà rilasciato nei prossimi giorni. Grande opportunità dunque questa per il cantante, che per la prima volta collabora con la piattaforma streaming.

