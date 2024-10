È risbucato suI social un vecchio video da Uomini e Donne in cui Maria De Filippi si affida a Gianni Sperti per eseguire l’iconica presa di Dirty Dancing.

Maria De Filippi e la presa con Gianni Sperti

Chi c’era nei primi anni 2000 e seguiva già Maria De Filippi probabilmente si ricorderà che ogni tanto la conduttrice si faceva trascinare da Kledi Kadiu, tra i primi professionisti di Amici, in qualche semplice coreografia.

I due si esibivano addirittura a C’è posta per te. Nonostante fosse evidente il non talento della conduttrice nella danza, si metteva in gioco e faceva comunque spettacolo.

Ma Maria De Filippi negli anni non si è affidata solamente a Kledi (oggi coreografo e ogni tanto giudice esterno ad Amici dopo aver fatto anche il professore) per muovere qualche passo.

Sono anni, infatti, che collabora con Gianni Sperti, ex ballerino per un periodo anche professionista di Amici, ormai volto storico di Uomini e Donne in cui fa l’opinionista al fianco di Tina Cipollari.

È proprio un video di loro due che è ricomparso sui social. La breve clip non li mostra in una vera e propria coreografia, ma solo in un paio di passi, anche se decisamente non banali.

Proprio nello studio di Uomini e Donne, nel lontano 2003, Maria De Filippi si lanciava tra le braccia di Gianni Sperti per realizzare l’iconica presa di Dirty Dancing, quella dell’angelo, per intenderci.

Nella clip possiamo vedere la conduttrice dimostrare estrema fiducia al ballerino, mentre vola verso di lui e si lascia sollevare come un giunco, tenendo, tra l’altro, in aria una posizione abbastanza corretta della presa.

cos'è sto video mi sto pisciando pic.twitter.com/lVWR0w2orc — fra :(: 🍉 (@fraxabel) October 20, 2024

Adesso difficilmente riusciamo a vedere Maria protagonista di scene simili. La conduttrice ormai tende a rendere protagonisti di siparietti simili i suoi colleghi, come possono essere Alessandra Celentano ad Amici, o Sabrina Ferilli a Tu si que vales.