Nell’ultima puntata andata in onda di Tu si que vales, si è presentato un prestante giovane, il quale si è fatto una doccia davanti ai giudici, conquistando in particolar modo Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli.

La performance del ragazzo in doccia a Tu si que vales

Ti si que vales è spessissimo teatro di siparietti esilaranti che strappano una risata al fedele pubblico. Non solo tutto ciò si crea per via delle interazioni tra i giudici e Sabrina Ferilli, ma ovviamente anche a causa o grazie ad alcuni bizzarri concorrenti e folli performance.

I social sono pieni di video provenienti da uno dei tanti programmi fortunati di Maria De Filippi, che con una certa frequenza hanno anche il potere di diventare virali.

Nell’ultima puntata, in particolare, ha attirato l’attenzione sia della gente in studio che delle persona a casa, la curiosa esibizione di un giovane decisamente di bella presenza, che ha aperto la serata.

Quest’ultimo, tal Giacomo Gallani, si è presentato sul palco di Tu si que vales con indosso solo un asciugamano legato in vita e delle infradito ai piedi. A quel punto il ragazzo ha deliziato tutti con una doccia.

“Quindi il talento è questo, praticamente? Che comunque è un voto alto.“

Ha commentato Sabrina Ferilli. Gallani è uscito e rientrato sul palco sempre per farsi una doccia ben tre volte. Per l’ultima fase della performance, è stato aggiunto anche un letto, in cui Luciana Littizzetto si è prontamente infilata per qualche secondo.

Asciugatosi per la terza volta, il giovane si è messo sotto le coperte. Nudo. Si è fatto raggiungere da Luciana la quale l’ha aiutato a vestirsi. Poi ha chiamato Sabrina Ferilli che ha concluso l’opera. I due hanno infine ballato insieme.

Improvvisamente è andata via la luce. Una volta tornata, il giovane è scappato ed è andato avanti uno sketch ai danni dell’attrice. Si è dunque scoperto che in realtà Giacomo Gallani, noto modello, non era realmente uno dei concorrenti, ma la scenetta era stata architettata per fare uno scherzo a Sabrina Ferilli.