Andrea Sanna | 22 Agosto 2023

Amici 23 Uomini e donne

Tanti telespettatori si stanno chiedendo, a ridosso dell’inizio della nuova stagione televisiva, quando iniziano i programmi di Maria De Filippi.

In questa mini gallery abbiamo raccolto le trasmissioni della conduttrice e vi spiegheremo, data per data, in che giorno prenderanno il via. Partiamo da Uomini e Donne…

Uomini e Donne

Maria De Filippi a Uomini e Donne

Come riferito da Lorenzo Pugnaloni e da Giuseppe Candela non dovrebbero esserci variazioni per la data d’inizio di Uomini e Donne.

Il dating show della conduttrice andrà in onda, salvo variazioni, l’11 settembre su Canale 5.

In questa nuova edizione conosceremo i tronisti e i protagonisti che faranno parte del parterre del Trono Over.