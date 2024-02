Crisi Ferragnez, Roberto Alessi rivela che Fedez ha trovato una nuova casa

Roberto Alessi | Spettacolo

Andrea Sanna | 22 Febbraio 2024

Chiara Ferragni Fedez

Oggi a La Vita in Diretta Roberto Alessi ha rivelato che Fedez in queste ore avrebbe trovato una nuova casa dove stare

Da questa mattina non si parla d’altro! È davvero finita tra Chiara Ferragni e Fedez? Secondo il rumor lanciato da Dagospia sembrerebbe che per il matrimonio dei Ferragnez sarebbe giunto al capolinea e si troverebbero già divisi. A parlare del pettegolezzo anche il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi.

Le parole di Roberto Alessi su Chiara Ferragni e Fedez

A La Vita in Diretta uno degli argomenti principali nello spazio dedicato al gossip è stato ampiamente occupato da Chiara Ferragni e Fedez. Dagospia ha lanciato l’indiscrezione che i Ferragnez si sarebbero lasciati e di ora in ora giungono notizie sempre più insistenti su una imminente (ma non confermata) rottura per la coppia. Di questo ne ha parlato anche il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi.

Ospite di Alberto Matano nel programma di Rai 1 il direttore ha espresso il suo punto di vista circa questa vicenda: “Si sono lasciati. C’è da dire che Dagospia è sempre informatissimo e so anche chi è il buon informatore. Ci sono due minori e stiamo parlando di una famiglia che si è tanto amata. Una crisi che li rincorre da diversi anni“, ha spiegato Roberto Alessi.

Poi ancora ha aggiunto: “Sapevo che c’erano già dei problemi, poi Fedez ha avuto dei problemi di salute molto seri e la coppia si è riunita. Sai che le coppie tirano il meglio nel peggio. Pensavo si fosse superata. È arrivata anche questa cosa degli scandali e Fedez ne ha pagato anche lui un prezzo alto”.

Roberto Alessi ha anche ricordato che c’è già stato un precedente in cui nel momento più difficile per Chiara Ferragni (legato al Pandoro gate), proprio Fedez aveva fatto presente che la sua carriera rispetto a quella di sua moglie erano due cose ben diverse. Dai più, come fa presente il direttore, questo è stato interpretato come un voler prendere le distanze: “Secondo me in un momento del genere lui avrebbe dovuto dire che era di supporto per sua moglie”.

Infine un giudizio da parte di Roberto Alessi anche sul gossip che vedrebbe il rapper lontano dalla sua abitazione: “Lui è andato via di casa? Credo ci sia una coppia che sta affrontando un momento difficile e lui non ha retto la tensione. Fatto sta che avrebbe un appoggio lì vicino casa e rimane in zona”, ha svelato.

Dunque non ci resta che attendere news dai diretti interessati.