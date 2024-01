“Fedez in ospedale”, Roberto Alessi fa chiarezza sulla fake news

Roberto Alessi

Debora Parigi | 17 Gennaio 2024

Il nostro direttore Roberto Alessi è intervenuto a seguito delle notizie inerenti a Fedez che sarebbe tornato di nuovo in ospedale. C’è chi ha riportato la notizia dicendo che proprio Novella 2000 aveva riporta quanto detto. Ma le cose non stanno così e facciamo chiarezza.

Fedez non è tornato in ospedale: le parole di Roberto Alessi

Proprio questa mattina si è letto su vari giornali che Fedez sarebbe tornato in ospedale. E si è letto che la notizia sarebbe stata rivelata da noi di Novella 2000 attraverso un articolo del nostro direttore Roberto Alessi. Ma le cose stanno in maniera totalmente diversa.

Ci teniamo a precisare che il nostro direttore non ha mai scritto dando per certo il ritorno del rapper all’Ospedale San Raffaele di Milano. Nelle pagine della nostra rivista (uscita oggi 17 gennaio in edicola) si legge infatti: “Mi dicono che è stato visto in questi giorni al San Raffaele, spero sia l’ennesima fake news. Chi gli vuole bene mi dice che è molto, molto depresso. D’altra parte, solo a dicembre diceva: ‘Devo curare la mia salute mentale'”.

A tal proprosito ci teniamo a riportare le dichiarazioni di Roberto Alessi per fare chiarezza sul suo articolo: “Purtroppo leggo su Il Giornale che Fedez avrebbe dei problemi e sarebbe tornato in ospedale e che l’avrei detto io su Novella 2000. Non è vero! Ho scritto che c’è qualcuno che dice che è stato avvistato al San Raffaele e che spero che sia una fake news. In tutta questa storia io sono al fianco di Fedez. E, come voi avete visto anche in televisione, io sono molto molto prudente a insinuare giudizi su altre persone soprattutto a me vicine. Quindi, mi raccomando, stiamo attenti alle fake news”.

Invitiamo quindi tutti a riportare correttamente le parole di Roberto Alessi su questa notizia riguardante Fedez.