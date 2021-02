1 Il bracciale di Maria De Filippi

Ieri sera è andata in onda la settima puntata di C’è Posta Per Te, che naturalmente come sempre ha ottenuto un successo pazzesco. La trasmissione di Maria De Filippi infatti ancora una volta si conferma come uno dei programmi più amati dal grande pubblico Mediaset, e già in molti attendono con ansia la prossima puntata. Ieri sera nel mentre non sono mancate le emozioni, e ospiti della serata sono stati Stefano De Martino e Renato Zero, protagonisti di due meravigliose storie regalo che hanno commosso i telespettatori.

Nel mentre ancora una volta il pubblico è rimasto affascinato dal bellissimo outfit sfoggiato dalla De Filippi. La conduttrice di C’è Posta Per Te ha infatti indossato un tailleur rosso che ha conquistato il cuore del web. Tuttavia a non passare inosservato è stato il bracciale che la presentatrice aveva al polso. Quanto costa? Scopriamolo insieme.

A svelarci l’elevatissimo prezzo del bracciale indossato da Maria De Filippi è Manuel Di Gioia. L’accessorio è firmato Cartier ed ha un valore di ben 10700€!

Pare dunque che la De Filippi non abbia badato a spese per la scorsa puntata di C’è Posta Per Te! Nel mentre il pubblico attende già con ansia di scoprire cosa accadrà nelle prossime storie e quali emozioni ci attendono. Appuntamento con l’ottava puntata a sabato 27 febbraio, come sempre su Canale 5 alle 21.15.