1 Il malore di Maria De Filippi

Gran parte del daytime di oggi, 15 aprile 2022, di Amici 21 è stato dedicato a Luigi Strangis. Il cantante, infatti, ha chiacchierato per un po’ con Maria De Filippi da solo. Si trovava in camera quando a un certo punto la voce della conduttrice l’ha colto di sorpresa. L’allievo della scuola, quindi, ha raccontato della sua lotta con il diabete, una condizione con cui deve fare i conti quotidianamente.

Parallelamente a un argomento che toccava anche il suo rapporto con Alex, ha svelato di non poter provare emozioni troppo forti. Questo, infatti, porterebbe la glicemia ad alzarsi e l’insulina potrebbe non fare effetto. Ecco perché evita lo stress. Cosa che, dice lui, capita spesso durante le puntate del Serale proprio perché la tensione è tanta: “Ci sono dei livelli dove posso stare e altri no, a volte rischio di svenire. Però avanti andando capisci come va il corpo, sento sulle mani qualcosa che non va tipo un leggero tremolio. Così capisco quando qualcosa non va“.

In sostanza Luigi ha detto che ha imparato a tenere sotto controllo le sue emozioni. Nonostante questo, però, quando Maria De Filippi lo ha salutato è scoppiato a piangere. Poco prima, inoltre, la presentatrice gli ha fatto una confessione. Anche a lei, nel corso di una diretta ha rischiato di svenire. Ecco le sue parole riportate anche da Blogtivvu:

Ero in diretta, dissi sto per svenire. Avevo quella sensazione, mi venne il panico, svenire lì era un disastro. All’epoca c’era Luca Zanforlin vicino a me, dissi “continua tu” e scappai fuori. Vidi che la pressione era ok, pian piano rientrai. Non so cosa successe, per un anno mi sono trascinata la paura. Se l’avessi avuta tutti i giorni non sarebbe stato facile.

