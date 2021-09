Chi è Luigi Strangis di Amici 21? Età, altezza e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Luigi Strangis, cantante di Amici 21, dall’età, all’altezza, a dove seguirlo sui social e su Instagram.

Luigi Strangis età, altezza e biografia

Vediamo cosa sappiamo della biografia di Luigi Strangis. Il concorrente di Amici 21 nasce nel 2001 a Lamezia Terme.

La sua età dunque è di 20 anni. Tuttavia non conosciamo la data di nascita esatta.

Sconosciute anche le informazioni circa il suo peso e la sua altezza.

Ma vediamo cosa sappiamo della vita privata di Luigi Strangis.

Vita privata

Anche della vita privata di Luigi Strangis non abbiamo molte informazioni.

Non sappiamo infatti granché sulla famiglia del cantante e se sia o meno figlio unico.

Il web si chiede anche se Luigi di Amici 21 sia fidanzato, ma anche questa informazione è purtroppo sconosciuta. Ciò che sappiamo è che fin da bambino si avvicina al mondo della musica. Inizia così a studiare chitarra e teoria musicale. Tuttavia non ha mai preso lezioni di canto.

Ma vediamo dove è possibile seguire Luigi Strangis sui social e in particolare su Instagram.

Dove seguire Luigi di Amici 21: Instagram e social

In molti si stanno già chiedendo dove seguire Luigi Strangis sui social, e in particolare su Instagram.

Il cantante di Amici 21 ha naturalmente un profilo attivo, che tuttavia non è molto aggiornato. L’ultimo post infatti risale al 16 marzo 2021. Ciò nonostante Luigi è seguito già da oltre 20 mila follower e senza dubbio nelle settimane a venire potrebbe condividere con i fan i momenti più belli all’interno del talent show.

Strangis ha anche un profilo su Facebook, ma anche in questo caso la sua pagina è poco aggiornata.

Ma vediamo cosa sappiamo dell’arrivo di Luigi ad Amici 21.

Luigi Strangis ad Amici 21

Domenica 19 settembre parte su Canale Amici 21. La nuova edizione del talent di Maria De Filippi quest’anno viene mandata in onda ben due mesi prima rispetto al solito e finalmente abbiamo già fatto la conoscenza dei nuovi allievi del programma. Tra i cantanti come sappiamo c’è anche Luigi Strangis. Giunto in studio Maria ha così letto la scheda dell’alunno, che parlando di sé stesso afferma:

“Si definisce testardo, disordinato, competitivo sulla musica. Mi fa arrabbiare chi non mi rispetta, chi non rispetta gli altri, chi non mi ascolta e chi mi comanda. Per me cantare significa non pensare. Non ho mai studiato canto. Scrivo e arrangio tutto da solo”.

Dopo la breve presentazione, Luigi Strangis di Amici 21 ha cantato un suo pezzo inedito, Vivo. Tuttavia via a metà dell’esibizione Anna Pettinelli ha bloccato il cantante, facendo intendere di non essere interessata lui. A rialzare immediatamente la leva è stato però Rudy Zerbi, che ha così deciso di dare una chance a Luigi! Tra i due prof c’è già stata una piccola discussione proprio per via di Strangis, ciò nonostante il cantante è riuscito a ottenere un banco all’interno della scuola, dando ufficialmente il via al suo percorso.

Ma chi sono gli altri concorrenti di Amici 21 oltre a Luigi? Andiamo a scoprirlo insieme.

I concorrenti di Amici 21

Oltre a Luigi Strangis a partecipare ad Amici 21 ci sono tanti altri concorrenti. Facciamo dunque la loro conoscenza. Gli allievi di canto, che saranno guidati da Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi sono:

I ballerini di Amici 21, che verrano invece seguiti da Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Veronica Peparini, sono:

Ma scopriamo ora il percorso di Luigi Strangis all’interno della scuola di Amici 21.

Il percorso di Luigi ad Amici 21

Il percorso di Luigi Strangis ad Amici 21 inizia ufficialmente domenica 19 settembre 2021. Il cantante, dopo aver conquistato il cuore di Rudy Zerbi, entra così così nella scuola più ambita d’Italia e proprio nei giorni successivi inizia a frequentare le lezioni. Ma cosa accadrà durante la sua permanenza all’interno del talent show? Non resta che attendere per scoprirlo.

1° settimana: Luigi ha ottenuto un banco nella scuola di Amici 21 e ha così iniziato le lezioni.

(IN AGGIORNAMENTO)

