La sorpresa di Maria De Filippi

Siamo nel pieno di una nuova puntata di Amici 21 e anche questa settimana non mancano le emozioni. Stavolta infatti si è iniziati con Maria De Filippi che è entrata in studio portando un’enorme torta! Non tutti sanno che proprio nel giorno in cui si è svolta la registrazione è caduto il compleanno di Alessandra Celentano. La conduttrice così ha voluto fare una bellissima sorpresa alla maestra di ballo, che è apparsa emozionata e felice di questo stupendo regalo. L’insegnante ha compiuto 55 anni, tuttavia la De Filippi, per gioco, ha fatto mettere sulla torta la scritta “55.000 AC”, scherzando sull’età di Alessandra.

La Celentano a quel punto, dopo aver visto la bellissima sorpresa di Maria De Filippi, ha spento entusiasta le candeline e poi ha fatto una meravigliosa dedica al programma, che ha commosso il pubblico. Queste le dichiarazioni di Alessandra:

“Per me il valore della famiglia è fondamentale ed è la prima cosa. Per me questa è una famiglia. La torta poi la offriamo ai ragazzi”.

Non resta che fare dunque tantissimi auguri di buon compleanno ad Alessandra Celentano. Maria De Filippi nel mentre a sua volta si è emozionata nell’ascoltare le parole dell’insegnante e la sorpresa è perfettamente riuscita.

