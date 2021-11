1 Stefano De Martino ad Amici 9

Sono passati ben 12 anni da quando Stefano De Martino ha partecipato ad Amici 9. Come sappiamo nel corso della sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi, il ballerino aveva conquistato il cuore del pubblico, diventando in breve uno dei concorrenti più amati. A oggi senza dubbio Stefano è uno dei volti più seguiti del mondo dello spettacolo, tuttavia in molti ricordano ancora con affetto i giorni della sua permanenza all’interno della scuola di Amici. Proprio in queste ore così sul web ha iniziato a girare un vecchio video, risalente proprio a quando De Martino era un allievo del programma. Nel filmato vediamo il ballerino litigare con Alessandra Celentano, per poi scoppiare in lacrime. Questa la clip:

Nel mentre solo qualche mese fa, nel corso di una lunga intervista per Vanity Fair, Stefano De Martino ha svelato perché dopo Amici 9 ha lasciato il mondo della danza. Queste le sue dichiarazioni:

“Non ero straordinario e non avevo la grazia di un’étoile. Avevo la professionalità e tenevo tra le dita il mestiere, ma siamo onesti e diciamo la verità: se avessi smesso all’improvviso non se ne sarebbe accorto nessuno. […] Nel mio percorso c’è stato sacrificio, desiderio di arrivare a ogni costo e una fame di riuscita che rappresentava un riscatto sociale. Una cosa mi è chiara: il punto non è arrivare a un obiettivo, ma come ci si arriva. Venivo da un’estrazione teatrale e mi sono ritrovato in tv dovendo scardinare, io per primo, un pregiudizio che come tutti i pregiudizi è superficiale e sciocco”.

Ma non solo. Nel corso della stessa intervista Stefano De Martino ha svelato anche un retroscena su Maria De Filippi. Rivediamo le sue parole in merito.