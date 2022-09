1 La foto di Maria De Filippi nei suoi uffici

Maria De Filippi sta per tornare su Canale 5 con tutti i suoi programmi più amati. A partire dal 19 settembre, per esempio, ricomincerà Uomini e Donne le cui registrazioni stanno venendo effettuate in questi giorni. Domenica 18 settembre, invece, sarà il turno della nuova edizione di Amici. Più avanti, invece, rivedremo anche Tu Si Que Vales. In questo caso non sarà presentatrice, ma come al solito giudice insieme a Teo Mammucari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. A gennaio, probabilmente, partirà C’è posta per te.

Proprio per tale ragione, con tutti questi impegni che ha già e che stanno per arrivare, la De Filippi lavora gran parte del giorno e si organizza all’interno dei suoi uffici. Qui di seguito, per esempio, possiamo vedere una foto che le è stata scattata dalla sua collaboratrice Raffaella Mennoia. Qui notiamo che è seduta su un divano con il suo cagnolino. Nella descrizione si legge: “Riunione di scaletta. Saki“.

Maria De Filippi nel suo ufficio

Di quale scaletta staranno parlando? Forse Amici o forse Tu Si Que Vales. In questo secondo caso abbiamo anche una piccola anticipazione. Maria De Filippi, infatti, perderà la pazienza con un concorrente e a svelarlo ci ha pensato direttamente lei stessa:

Si è presentato un signore con dei suoi quadri: voleva mostrarli in TV ma fingeva di essere venuto per poter dare una mano a una redattrice. In quel preciso momento mi sono sentita usata, presa in giro, ci ho visto della malafede. Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv. Poi mi sono pentita e addirittura sentita in colpa per la reazione avuta. Detesto perdere il controllo. Vedrete tutto, perché tutto andrà in onda.

