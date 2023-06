NEWS

Nicolò Figini | 23 Giugno 2023

La risposta di Maria Sofia Federico

Pochi giorni fa, Rocco Siffredi aveva parlato di Maria Sofia Federico affermando che gli ricordava Valentina Nappi in miniatura. Di lì a poco l’attrice di film a luci rosse ha commentato il paragone su Twitter: “Una donna che nel 2023 lascia che il padre decida per lei non dovrebbe avere diritto di voto“. Questa frase si riconduce all’accordo segreto che Rocco e il padre della Federico hanno stretto, ovvero di non far girare alla ragazza alcuna scena hot.

Non appena Maria Sofia ha visto le sue parole sui social, ecco che ha scritto un lunghissimo messaggio su Instagram. Prima di tutto ha detto di essere stata infastidita dal suo commento che non ha tenuto conto del fatto che il padre l’ha denigrata in pubblico, portando poi il web ad attaccarla in maniera ancora peggiore.

La prima parte del messaggio di Maria Sofia Federico

Poi ha affermato che il coraggio non le manca dato che è da quando ha 14 anni che porta avanti le sue battaglie per quanto riguarda l’attivismo: “Io che da sola ho passato dei calvari mediatici a partire dalla mia adolescenza senza il supporto dei miei genitori“. Maria Sofia Federico ha detto di aver pianto tanto, ma di non averlo mai detto per non passare come vittima.

Il discorso continua

Parlando della sua esperienza all’accademia di Rocco Siffredi, ha rivelato che per lei il porno non è prioritario e ha accettato questo accordo per evitare dei problemi all’attore: “Ora chiedo a te di non giudicare superficialmente delle situazioni che non conosci per evitare di offendere o ferire il prossimo“. Il discorso si è chiuso con il seguente messaggio:

“Mi dispiace tanto che la nostra prima interazione sia questa perché ti ritengo una donna intellligentissima ed estremamente competente nel suo lavoro. Spero di poterti conoscere meglio un giorno e magari diventare pure amiche”.

