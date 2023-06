NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Giugno 2023

Amici 22

Cricca dopo Amici 22

Senza dubbio uno degli allievi più seguiti di Amici 22 è stato Cricca. Come sappiamo il percorso del cantante all’interno del talent show non è stato semplice, tuttavia il giovane artista è riuscito ad arrivare al Serale, venendo eliminato a un passo dalla finale. Dopo la fine della sua esperienza all’interno della scuola di Maria De Filippi, l’ex allievo di Lorella Cuccarini ha iniziato a concentrarsi sulla sua carriera e sulla sua musica, e proprio in queste ore ha rilasciato il suo primo EP. All’interno dell’album troviamo i brani che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi, oltre che a qualche inedito. Tuttavia ai fan è non sfuggito un dettaglio, che sta già facendo discutere il web. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Sembrerebbe che prima di pubblicare il suo EP, Giovanni abbia fondato la sua casa discografica. Il cantante si sarebbe così auto prodotto il suo disco, che è stato poi distribuito dalla ADA Music Italy. Proprio su Spotify infatti si leggono le informazioni relative all’album, che ha già conquistato il cuore dei fan.

In queste settimane intanto si è anche tanto parlato di Cricca e di Isobel. Come è noto all’interno della scuola i due hanno avuto una breve relazione, terminata dopo una manciata di settimane. Il cantante tuttavia ha sempre sperato in un ritorno di fiamma, e solo di recente ha affermato: “È durata poco tra noi perché un po’ la situazione, un po’ il contesto che comunque non ci consentiva di trovare la giusta soluzione per vivere al meglio la relazione. Io in realtà spero di poter riprovare. Provo ancora un sentimento molto forte per Isobel. La stimo molto, poi al cuore non si comanda. O mi passerà o ci riprovo. Spero di avere modo di riprovarci”.

Qualche giorno fa così i due ex allievi sono stati beccati insieme mano nella mano e a quel punto i più hanno parlato di ritorno di fiamma. Ma come staranno le cose tra il cantante e la ballerina? Non resta che attendere per saperne di più.