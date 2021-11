Vi siete mai chiesti quanto guadagna Mariah Carey grazie al celebre brano All I Want For Christmas Is You? Ecco la risposta

I guadagni di Mariah Carey con il brano natalizio

Era il 1994 quando le persone ascoltavano per la prima volta All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey. Sono passati ben 27 anni e ancora quel brano riecheggia per le strade, all’interno dei negozi e in tantissimi programmi televisivi. Non dimentichiamoci, inoltre, delle persone che prese dallo spirito natalizio la riascoltano in streaming. Vi siete mai chiesti quanto guadagna la popstar americana solo grazie a questa canzone?

A dare un’ipotetica cifra ci ha pensato il sito della CNN riportando i dati raccolti da The Economist e da Broadband Deals. L’articolo risale al 2019, quindi, se le cose continuano a essere come stiamo per descrivervi le cifre sono da capogiro. Anche perché con il passare del tempo i numeri non possono che crescere. Stando alle stime, quindi, da quando il brano è stato aggiunto su Spotify avrebbe già ottenuto oltre 2 milioni di dollari in royalty.

Inoltre, ogni anno, nel periodo che va da novembre a dicembre di ogni anno, All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey le farebbe guadagnare un totale di circa 600mila dollari. Stando a una stima del 2016, invece, la popstar avrebbe guadagnato in totale 60 milioni di dollari da quando la canzone è stata pubblicata. Su Spotify, inoltre, come canzoni natalizie, seguono Last Christmas degli Wham (1.5 milioni di dollari), Santa Tell Me di Ariana Grande (1.1 milioni di dollari), It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas di Michael Bublé (1 milione di dollari) e Mistletoe di Justin Bieber (950mila dollari).

Insomma, un successo assoluto quello di Mariah Carey. A Natale mancano ancora diverse settimane ma il brano si comincia già a sentire soprattutto in televisione. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news e aggiornamenti.

