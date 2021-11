1 Lady Gaga e il ricordo dell’intervista con Fabio Fazio

Settimane ricche di interviste quelle di Lady Gaga che si trova a pubblicizzare il suo ultimo film, ovvero House of Gucci, che la vede come protagonista nei panni di Patrizia Reggiani. Nel corso della sua intervista a Che Tempo che fa ha ripercorso la sua carriera e ha anche voluto dire qualcosa alla comunità LGBTQ+ dopo aver saputo dell’affossamento del DDL Zan:

Siete i più coraggiosi, siete i più gentili. Siete un’ispirazione. Quando succede una cosa di questo genere dobbiamo gridare al disastro. Meritate di essere protetti a tutti i casti, come ogni altro essere umano su questa terra. Continuerò a scrivere musica per tutti voi, ma cosa ancora più importante, cercherò di lottare per voi.

Qui sotto, invece, possiamo vedere uno stralcio di video, postato per intero dal canale YouTube ABC News, in cui parla di come le sia rimasta nel cuore la chiacchierata con Fabio Fazio:

Ero proprio a Milano l’altro giorno come ospite in un programma televisivo. E mi sono divertita tantissimo con Fabio, il quale mi ha intervistata. Quando mi ha detto di quanto fosse rimasto colpito dal mio accento… E che anche gli italiani lo erano… Non ho potuto pensare a un onore più grande.

Non Lady Gaga che cita @fabfazio al good morning america!! Neanche lei ha superato ancora quel momento @chetempochefa #CTCF pic.twitter.com/FstadFajvn — federico (@FedericoDePalm3) November 16, 2021

Queste parole non potranno che far piacere a Fabio Fazio non appena le sentirà. Nel corso della sua intervista con la televisione americana, poi, Lady Gaga ha anche raccontato della chimica con i colleghi sul set: “Ho adorato lavorare con tutti. Sul set, ogni giorno, c’erano tanti uomini. Ed erano uomini che davano potere anche alle donne. A non abbastanza persone viene dato il merito di questo“.

