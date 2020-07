1 Il Collegio: Marika Ferrarelli, nota per essere stata protagonista del docu-reality, è stata accusata di essersi rifatta. Lei replica

Marika Ferrarelli che oggi i giovanissimi conoscono come influencer e star dei social, in passato è stata una delle protagoniste indiscusse de Il Collegio, la prima edizione per intenderci. Aveva solo 16 anni in quel periodo, ma fin da subito ha mostrato un carattere piuttosto determinato, oltre che la sua bellezza che l’ha portata anche a partecipare a Miss Italia 2018. Lei stessa, infatti, aveva confidato ai telespettatori di Rai 2 di essere una ragazza competitiva e di voler stare sempre al centro dell’attenzione. Tra l’altro, sempre nel corso della sua presentazione aveva aggiunto di essere un’appassionata di moda e ciò lo vediamo anche dal suo account Instagram.

Oggi Marika Ferrarelli ha 19 anni (a breve 20) e conta oltre 811 mila follower si Instagram e su Tik Tok più di 600 mila. La giovane, però, ha ammesso che essere diventata così famosa in qualche modo l’ha responsabilizzata proprio per i consigli che si ritrova a dover dare a ragazzi e ragazze. Sogna di fare l’attrice, suo pallino fin da quando era una bambina e noi le auguriamo senza dubbio di poter realizzare questo desiderio.

Intanto però il cambio così radicale di Marika Ferrarelli in questi anni, ha portato alcuni a fare delle battutine. L’ex de Il Collegio, infatti, è stata accusata di essersi rifatta sotto ad un post Instagram pubblicato da Webboh. La Ferrarelli, per tale ragione ha deciso di intervenire. Ecco quanto riportato dal medesimo sito:

“Una pagina di gossip e di news su Instagram ha fatto una sorta di post di me ora e di me prima del Collegio. Giustamente io molto curiosa mi sono andata a leggere tutti i commenti sotto, sia i commenti belli che quelli brutti, poiché mi incuriosiscono molto devo essere sincera. Fortunatamente non mi tocca niente di quello che c’è scritto li, o le persone parlano bene o le persone parlano male, l’importante è che parlano sinceramente.C’è da considerare che molte persone lì dentro sono represse, e quindi le comprendo. Non le giustifico, ma facessero quello che vogliono della loro vita”.

Ha esordito così Marika Ferrarelli de Il Collegio. Ma la sua replica non è di certo finita qui…