Marilyn Manson arrestato: aggressioni e sputi contro una persona

Problemi per Marilyn Manson

Da sempre uno dei volti più controversi, ma allo stesso tempo più amati e seguiti, del mondo della musica è Marilyn Manson. Proprio nelle ultime ore però il cantante è finito al centro dell’attenzione mediatica mondiale e sul web non si fa altro che parlare di lui. Manson infatti, come riporta Deadline, è stato arrestato, dopo essersi costituito, dalla polizia di Los Angeles. L’artista deve rispondere di due capi d’imputazione per una presunta aggressione a una video reporter durante un concerto del 2019. I fatti risalgono dunque a ben due anni fa, quando Marilyn si è esibito al Bank of New Hampshire Pavilion, un anfiteatro di Gilford, nel New Hampshire.

Durante il concerto, stando a quanto si evince, Marilyn Manson avrebbe aggredito per ragioni non ben chiare una video reporter ingaggiata per filmare lo show che si trovava sotto il palco. Naturalmente la persona in questione ha immediatamente denunciato l’accaduto, e sono così partite diverse indagini. Alcune ore fa così il cantante ha deciso di costituirsi alla polizia ed è stato dunque arrestato. Questo quanto riporta Deadline in merito a quanto successo:

“La rockstar ha accettato di costituirsi alla polizia di Los Angeles con un mandato di arresto attivo derivante da un incidente del 2019. […] Manson ha sputato e aggredito una persona con una videocamera durante un concerto. Il mandato è stato emesso a maggio a Gilford, nel New Hampshire, dopo che Manson non ha risposto alle accuse presentate contro di lui in quella giurisdizione”.

Come si evolveranno le cose e cosa accadrà a Marilyn Manson? Non resta che attendere per scoprirlo.

