1 Il post del fake Tommaso Zorzi

Ieri su Twitter si è verificato un episodio che probabilmente a qualcuno sarà sfuggito, ma non a noi, e che vede protagonista Pierpaolo Pretelli. Il secondo classificato del GF Vip ieri si è trovato a leggere alcuni post sul noto social e ne ha notato uno poco piacevole sul suo conto. Si è trattata però di una grande incomprensione.

Il commento di cui vi parliamo e che ha fatto stizzire Pierpaolo Pretelli, è stato pubblicato da un profilo che ha la medesima foto di Tommaso Zorzi e lo stesso nome, ma è falso. Ad aiutarci a capirlo non solo le parole utilizzate, ma anche un dettaglio nel nick name. L’originale, infatti, ha un solo trattino basso tra nome e cognome questo, invece, ha due trattini bassi.

L’account fake di Tommaso Zorzi ha scritto quanto segue: “Ma quell’altro c**so del pollo manco fa niente per placare il suo fandom che sputa cattiverie su Elisabetta (Gregoraci n.d.r)“.

Pierpaolo Pretelli, che ha letto questo post, non si è accorto si trattasse di un profilo falso e per tale ragione ha deciso di rispondere per le rime: “Però, devo dire che i modi eleganti di fare non li hai mai persi”. Poco dopo, si è reso conto (o forse ha letto i numerosi commenti dei fan) che si è trattato di un errore e che il vero Tommaso Zorzi in realtà non ha mai scritto quelle parole. A quel punto Pierpaolo Pretelli ha cancellato subito quanto scritto, ma alcuni utenti del web sono riusciti comunque a far girare lo screen…

Screen commenti tra il fake Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli

Su Twitter da ormai diverso tempo alcuni fan del GF Vip hanno creato account identici agli originali, dove stuzzicano gli ex gieffini. Molti di loro in passato ci sono cascati, da Giacomo Urtis a Sonia Lorenzini. Stavolta è toccato a Pierpaolo Pretelli cadere nella trappola!

Pare però che anche il profilo di Pretelli non sia autentico, anche se i più ci sono cascati. C’è una parte del web che sostiene, infatti, come anche il commento di Pierpaolo sia falso e non sia mai stato scritto da lui, ma fatto soltanto per creare scompiglio tra i fandom.

Il modello intanto in questi giorni festeggia il successo della sua nuova canzone….