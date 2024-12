Nonostante qualche giorno fa Mario Cusitore abbia lasciato lo studio di Uomini e Donne, in queste ore il Cavaliere è già tornato nel parterre del Trono Over. Ecco cosa è accaduto e le anticipazioni.

Mario Cusitore torna a Uomini e Donne

In questi giorni si è molto parlato di Mario Cusitore, che ormai da più di un anno è uno dei protagonisti di Uomini e Donne. Gli appassionati del dating show di Maria De Filippi sanno bene che la scorsa edizione il Cavaliere partenopeo era tra i corteggiatori di Ida Platano. La conoscenza tra i due ha vissuto diversi alti e bassi, quando però su Mario sono arrivate ripetute segnalazioni l’ex tronista ha deciso di interrompere la frequentazione e di abbandonare definitivamente il programma da sola, mettendo un punto alla sua esperienza.

Quest’anno così Cusitore ha deciso di riprovarci ed è entrato a far parte del parterre del Trono Over. In questi mesi tuttavia Mario è finito spesso al centro della polemica e non gli sono state risparmiate numerose critiche. Qualche giorno fa dunque, a seguito dell’ennesima discussione, il Cavaliere ha sorpreso tutti e ha deciso di abbandonare la trasmissione. Nelle ultime ore c’è però stato il colpo di scena che tutti si aspettavano.

Nonostante l’addio al programma, grazie alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni siamo in grado di comunicarvi che Mario Cusitore ha già fatto ritorno a Uomini e Donne. Il protagonista del Trono Over sembrerebbe infatti essere tornato sui suoi passi e stando a quanto si legge sarebbe tornato per approfondire la conoscenza con Prasanna, con la quale c’è stato già un bacio, e per iniziare anche a frequentare Valentina.

Mario è dunque ufficialmente tornato a Uomini e Donne. Ma cosa accadrà nei prossimi giorni e come proseguiranno le sue nuove conoscenze? Non resta che attendere per scoprirlo.