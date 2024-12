Nelle ultime ore si sta parlando di alcuni “incontri segreti” che ci sarebbero stati tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. In rete intanto c’è già chi parla di un ennesimo presunto ritorno di fiamma.

Cosa sta accadendo tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Non sembrerebbe avere fine la storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Nel corso degli anni infatti, nonostante le numerose rotture, tra la showgirl e il conduttore ci sono stati svariati ritorni di fiamma, che sono sempre stati accolti con gioia dai fan. Da ormai diverso tempo però tra i due c’è stata una nuova separazione e nel corso dei mesi era sembrato che si fosse creata una frattura insanabile tra Belen e Stefano, al punto che lei ha rivelato i presunti tradimenti del suo ex marito.

Poco a poco però, soprattutto per il bene del piccolo Santiago, i rapporti tra la Rodriguez e De Martino sono tornati a essere sereni e a oggi pare che tutto proceda a meraviglia tra loro. In questo momento intanto sia la showgirl argentina che il presentatore di Affari Tuoi sembrerebbero essere single. Nelle ultime ore così qualcosa ha riportato la coppia al centro del gossip.

Stando a quanto rivela il settimanale Oggi, pare che di recente ci siano stati degli “incontri segreti” tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Secondo quanto riporta la rivista, il conduttore ha riaccompagnato a casa il piccolo Santiago e si sarebbe fermato nell’appartamento della sua ex moglie per un’ora. In rete dunque si sta già parlando di un ennesimo ritorno di fiamma tra Belen e Stefano, che tuttavia al momento non è stato confermato.

Nonostante le speranze dei fan infatti non è da escludere che tra i due ci siano solo rapporti da genitori. Di certo però, qualora dovesse nascondersi di più dietro a questi misteriosi incontri, a breve ne sapremo di più in merito.