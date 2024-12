In queste ore Shaila Gatta ha deciso di insegnare un ballo sexy a Perla Maria Paravia per conquistare gli uomini. La figlia di Maria Monsè tuttavia in pochi secondi ha stroncato la ballerina.

Perla Maria Paravia stronca Shaila Gatta

In queste ore a tornare per l’ennesima volta al centro dell’attenzione mediatica è stata Shaila Gatta. Come sappiamo l’ex Velina di Striscia La Notizia è senza dubbio una delle protagoniste assolute di questa edizione del Grande Fratello e nel corso delle settimane ha spesso attirato l’attenzione su di sé. Solo ieri sera come se non bastasse è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Shaila e Lorenzo Spolverato sono stati infatti protagonisti di un’accesa discussione e sembrerebbe che il modello abbia deciso di lasciare la ballerina.

Tuttavia c’è chi giura che i due gieffini non siano realmente intenzionati a mettere un punto alla loro relazione e i fan stanno attendendo con ansia il momento del chiarimento. Sempre ieri come se non bastasse l’ex Velina è stata anche protagonista di un altro momento, che ha fatto divertire tutti gli utenti.

Chi ha seguito la scorsa puntata del Grande Fratello, sa bene che in casa sono arrivati dei nuovi concorrenti, tra cui Maria Monsè e sua figlia Perla Maria Paravia. A quel punto proprio Shaila Gatta ha deciso di insegnare alla giovanissima gieffina un ballo sexy per conquistare gli uomini. Inaspettata però la reazione di Perla Maria, che lasciando tutti senza parole ha stroncato la ballerina affermando: “Io lo conquisto con il cervello”.

Shaila: "così lo conquisti 💃🍑"

Perla Maria: "io lo conquisto con questo 🧠"

LA GATTTA ASFALTATA DA UNA 18ENNE,HA RAGIONE #grandefratello pic.twitter.com/UtXn7t2zIa — Danix_9.2🔥👸 (@BealuxRegna) December 4, 2024

Il video del momento non è ovviamente passato inosservato e sui social non sono mancati i commenti ironici degli utenti. Nel mentre i fan di Shaila e Lorenzo stanno continuando a fare il tifo per questa coppia. Ma cosa accadrà tra i due nel corso dei prossimi giorni? Non resta che attendere per scoprirlo.