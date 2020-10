1 Dopo un lungo percorso, Marta Pasqualato si è laureata in Medicina: ecco le parole dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Sono passati alcuni anni da quando il pubblico ha fatto la conoscenza di Marta Pasqualato. Come sappiamo la blogger ha partecipato a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice di Nicolò Brigante, ed era sembrato che avesse fatto breccia nel cuore dell’ex tronista. Quest’ultimo tuttavia al momento della scelta decise di uscire dal dating show in compagnia di Virginia Stablum, tuttavia la loro relazione è durata solo una manciata di giorni. Proprio durante il suo percorso la Pasqualato venne duramente accusata di frequentare un altro ragazzo. Ciò nonostante Marta ha sempre negato il presunto flirt, andando avanti per la sua strada. Successivamente, dopo la fine del programma la blogger si è legata per poco più di un anno a Simone Stinà.

Ad oggi Marta Pasqualato ha nuovamente ritrovato la serenità, e da diversi mesi convive col suo nuovo compagno. Nel mentre la blogger ha continuato a dedicarsi ai suoi studi, e finalmente oggi è arrivata per l’ex corteggiatrice una grandissima gioia. Marta ha finalmente ha conseguito la laurea in Medicina, e questa mattina, naturalmente in via telematica, si è tenuta la discussione della sua tesi. Grandissima la felicità della Pasqualato, che sui social ha scritto:

“Ciao, sono Marta Pasqualato, e oggi il primo dei miei sogni di vita si è realizzato. Avanti il prossimo”.

Noi di Novella 2000 ci uniamo nel fare tantissimi auguri a Marta Pasqualato per la laurea in Medicina e le facciamo un enorme in bocca al lupo per la sua carriera.