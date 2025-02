Si sta diffondendo un‘indiscrezione secondo la quale Martina De Ioannon e il fidanzato Ciro potrebbero partecipare a Temptation Island nella nuova stagione. Ecco cosa sappiamo.

Martina De Ioannon a Temptation Island?

La scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne è andata in onda ormai da diversi giorni e la storia con Ciro Solimeno sta andando avanti senza intoppi. O per lo meno così sembra perché in queste ore si sta diffondendo un rumor in base al quale si vocifera che il pubblico li potrebbe rivedere insieme in TV.

Ricordiamo che Martina ha già preso parte a Temptation Island una volta insieme all’ex Raul Dumitras. Purtroppo la loro relazione non è riuscita a uscirne indenne dal villaggio situato in Sardegna e al falò di confronto hanno preso strade diverse. La De Ioannon è stata scelta come Tronista e ha avuto l’occasione di ricominciare da zero con Ciro.

Oggi, Deianira Marano ha pubblicato un commento che ha fatto preoccupare i fan della nuova coppia. Qualcuno pare che le abbia scritto in privato: “Ciro e Martina a Temptation Island” e l’influencer esperta di gossip ha semplicemente commentato con “pare di sì“. Sembra quindi quasi certa la loro presenza nel reality show di Filippo Bisciglia.

Ci sono davvero già dei problemi tra Martina De Ioannon e Ciro? Bisognerà capire se tutto questo corrisponde alla realtà oppure sono solamente indiscrezioni che non hanno né capo né coda. Noi di Novella 2000 rimaniamo in attesa di ricevere maggiori informazioni, conferme o smentite, da parte dei diretti interessati.

Se la coppia intraprenderà il viaggio nei sentimenti vi terremo informati, ma per il momento tale indiscrezione va presa con le pinze.