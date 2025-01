Dopo la scelta a Uomini e Donne, andata in onda oggi pomeriggio su Canale 5, poco fa Martina De Ioannon ha fatto ritorno sui social e ha postato un meraviglioso messaggio in cui ha ringraziato anche Ciro Solimeno e Gianmarco Steri.

Le prime parole di Martina De Ioannon

Oggi pomeriggio su Canale 5 è andata in onda la tanto attesa scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne. La tronista ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi al fianco di Ciro Solimeno, preferendolo a Gianmarco Steri, e i due hanno così dato il via a una storia d’amore. Nel mentre poco fa Martina ha fatto ritorno sui social e ha così postato un bellissimo messaggio, tramite il quale ha voluto ringraziare tutta la famiglia del programma, partendo da Maria De Filippi. La De Ioannon ha poi aggiunto:

“Estremamente grata e fortunata perché sono stati i 5 mesi più intensi, belli, emotivi, impegnativi e riflessivi della mia vita. […] Ringrazio me stessa perché non mi sono mai fatta influenzare dai giudizi, dai pensieri, dalle idee di nessuno, ho solo ascoltato e riflettuto prendendo il bello e il brutto”.

Ma non è finita qui. A sorpresa infatti Martina De Ioannon ha voluto anche ringraziare i suoi due corteggiatori Ciro e Gianmarco. In merito ha dichiarato: “Ringrazio Ciro e Gianmarco perché con educazione e sincerità hanno tirato fuori tutte le mie emozioni e tutti i miei difetti”. Infine, ringraziando il pubblico che l’ha supportata e sostenuta passo dopo passo, Martina conclude affermando: “Ringrazio soprattutto tutti voi che siete tantissimi, che vi siete emozionati, arrabbiati, avete riso e pianto con me, questo mi rende orgogliosa. È stato un viaggio indimenticabile”.

La De Ioannon dunque a oggi si gode la relazione con Ciro Solimeno e ai due facciamo un enorme in bocca al lupo.