1 La dedica di Martina Miliddi

Si è conclusa da appena due giorni l’avventura di Martina Miliddi nella scuola di Amici 20. Tornata in possesso del suo telefono, la ballerina ha potuto così andare a sbirciare sul web cosa si dice di lei. Su Instagram non sono mancate delle storie e tra queste spunta una dedica davvero molto speciale.

Se c’è chi pensa sia per Aka7even può già mettersi l’anima in pace perché non è così. Sebbene Martina Miliddi e il cantante abbiano vissuto una delle tante storie d’amore di Amici 20, il loro rapporto nelle ultime settimane ha subito una battuta d’arresto importante. Il tutto non è stato mandato mai in onda e potrebbe essersi dunque verificato lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere oppure per scelta gli autori hanno preferito non mostrare le immagini.

Anche poco prima di abbandonare la casetta, tra Martina Miliddi e Aka7even abbiamo visto una certa distanza e i due a malapena si sono degnati di uno sguardo. Per capire se è successo qualcosa tra loro, però, bisognerà attendere il daytime di oggi. Ma torniamo alla dedica. Martina ha voluto omaggiare il forte legame creato con Raffaele, uno dei concorrenti con cui ha stretto di più nella scuola: “Ti guardo da casa. Spacca love”, con tanto di cuore rosso.

Storia Instagram – Martina Miliddi

Ad oggi i fan si chiedono quindi se Martina Miliddi scriverà o meno qualcosa anche per Aka7even o se parlerà mai di lui.

Oltre a questa bellissima storia, però, Martina Miliddi ha speso delle belle parole anche per la maestra Cuccarini, che tanto ha creduto in lei e non solo. Vediamo le sue dichiarazioni…