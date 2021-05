Martina Miliddi, nessun rapporto con la madre: la donna rivela la sua verità

1 Le dichiarazioni della madre di Martina Miliddi

Uscita dalla scuola di Amici alla fine della quinta puntata del Serale, Martina Miliddi ha avuto modo, come altri suoi ex compagni del talent, di rilasciare alcune interviste. E, ad esempio, a Verissimo ha parlato del rapporto con il padre (venuto a mancare quando lei era piccola) e quello con la madre. Di tutto questo la ballerina aveva già accennato più volte nei mesi scorsi quando era nella scuola. E in più occasioni tutti si sono resi conto del fatto che lei con la madre non avesse alcun rapporto.

Nel dettaglio ha raccontato che, dopo la morte del padre, il suo punto di riferimento è diventata la sua insegnante di ballo, che considera la sua madrina e la figura a cui si rivolge per tutto. Infatti quando è entrata nel talent show ha chiamato lei. Inoltre ha detto che sua madre non sapeva nemmeno che lei avrebbe partecipato ad Amici. E, rispondendo ad una domanda di Silvia Toffanin, ha infine aggiunto che per il momento non crede che questo rapporto possa essere recuperato.

Ma qual è la versione della madre di Martina Miliddi? Il settimanale DiPiù ha più volte parlato con la signora Rita Carracoi e questo è ciò che lei ha detto riguardo tutte le dichiarazioni della figlia:

Io non capisco perché mia figlia parli così di me, ma non le do colpe. Quello che posso dire è che si devono vivere certi inferni per capire che cosa capita nel cuore di chi resta. Per Martina è stata certamente dura rimanere improvvisamente orfana di padre, ma lo è stato anche per me rimanere senza un marito. Ma sono sicura che avremo modo di chiarirci.

Mia figlia ha detto che io non sapevo che lei fosse ad Amici. Non è così. L’ho seguita giorno dopo giorno, e ho sofferto per le critiche che le ha fatto la Celentano. Non se le meritava, Martina ha fatto sacrifici immensi.

