1 Martina Miliddi a Verissimo

Domani alle 15:30 andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Nel suo salotto Silvia Toffanin in queste settimane sta ospitando gli eliminati di questa edizione di Amici 20. Per l’appuntamento di domani è prevista la presenza di Martina Miliddi, ultima tra i concorrenti ad essere ritornata alla quotidianità.

Nella scuola più famosa d’Italia Martina Miliddi ha vissuto una storia d’amore con il cantante Aka7even. La loro relazione però si è conclusa prima del previsto e nonostante si percepisse il gelo in queste ultime puntate, pare che i due siano rimasti, invece, in buoni rapporti. La ballerina ha affrontato l’argomento insieme a Silvia Toffanin. Ecco cosa ha dichiarato: “Adesso sono innamorata di me, della mia vita e di quello che mi aspetta: la danza”.

E a proposito della rottura con Aka7even, Martina Miliddi ha proseguito spiegando si trattasse di un amore davvero importante: “La nostra storia si è conclusa all’interno della scuola. Non volevo che soffrisse – ha ammesso, per poi aggiungere – non c’è stata soltanto un’infatuazione. Mi è rimasto accanto nei momenti brutti e in quelli belli. Oggi resta un buon rapporto, gli auguro il meglio”.

Come già ha spiegato Martina su Instagram, senza entrare troppo nel dettaglio. Intanto in questi mesi di permanenza nella scuola ha fatto discutere anche il suo rapporto con il cantante Raffaele Renda. Qualcuno ha pensato che tra i due potesse esserci qualcosa, nonostante la presenza di Luca (vero nome di Aka), ma la ballerina aveva parlato di un fraintendimento.

Curiosa di capire qualcosa di più, Silvia Toffanin ha chiesto alla Miliddi se la fine della relazione con Aka7even dipende in qualche modo da questo avvicinamento a Raffaele. Martina Miliddi ha così risposto: “Non mi pento di nulla. Quello che è successo lo porto con me”. Si tratterà di una conferma? Chi lo sa!

Chiusa la parentesi Amici, Martina Miliddi ha avuto modo di affrontare anche un tema decisamente più delicato e che riguarda la sua famiglia. Andiamo a capire qualcosa di più…