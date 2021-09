1 L’operazione di Martina Stavolo

Martina Stavolo ha partecipato ad Amici, talent condotto da Maria De Filippi, nel 2009, ovvero ben quattordici anni fa. In quell’anno erano presenti anche due altri cantanti, i quali hanno avuto un grande successo in campo musicale. Stiamo parlando di Valerio Scanu e Alessandra Amoroso. Oggi, ad ogni modo, Martina ha cambiato vita e fa la psicologa. Come riporta anche Fanpage, però, di recente ha dovuto affrontare un’operazione per un problema che ha trascurato a causa della pandemia. Ecco cos’ha raccontato:

Durante il Covid si è fermato un po’ tutto, anche le visite mediche di controllo. È successo anche a voi? Di non controllarvi più come un tempo? La paura di essere contagiati non ci ha fatto controllare, frequentare ospedali o medici se non per il Covid. Almeno per me è andata un po’ così, niente di grave, l’intervento è andato e voglio pensare di aver iniziato settembre togliendomi un peso, uscirò e mi sentirò più leggera.

Dopo l’intervento, ad ogni modo, Martina Stavolo ha voluto tranquillizzare i fan attraverso un post su Instagram. Qui, infatti, dice di stare bene e di non trascurare mai i momenti belli della vita:

Oggi un po’ in piedi. Grazie davvero per l’affetto, incredibile! Non era grave, ma poteva diventarlo. Ci rendiamo conto di quanto sia bello stare in salute quando non siamo bene Dovremmo apprezzare il nostro star bene ogni giorno in cui stiamo bene davvero e tutto il resto diventa più piccolo e risolvibile, cacchio. Tutto il resto è più piccolo e risolvibile. A piccoli passi. Con amore, Martina.

Per fortuna Martina Stavolo adesso sta meglio e può ritornare alla sua vita di sempre. Come dicevamo all’inizio, infatti, dopo essersi classificata al settimo posto del Serale nella sua edizione di Amici, oggi racconta di essere maturata e spiega la scelta di abbandonare il mondo della musica. Continuate a leggere…