Martina Stavolo, ex storica concorrente di Amici, ha raccontato della sua esperienza ad Amici e il successivo senso di fallimento. Ecco cos’ha rivelato nel corso di un incontro con il pubblico.

Martina Stavolo parla di Amici

Martina Stavolo è stata una concorrente amatissima dell’ottava edizione di Amici, della quale hanno fatto parte talenti come Alessandra Amoroso, Valerio Scanu, Luca Napolitano e tanti altri ancora. Oggi, tuttavia, Martina ha cambiato vita e lavora come psicologa.

Di questo cambiamento, così come dell’esperienza all’interno del talent, ne ha parlato lei stessa durante un incontro a Roma per il progetto “A mente libera“. Qui sotto possiamo infatti vedere il video che si apre con il racconto dell’inizio del suo successo:

“Io decido di andare pensando che mi sarei andata a divertire. Da lì sono iniziati quattro mesi di provini. Entro in questa centrifuga, questa cosa enorme. Ancora oggi è enorme ma all’epoca eravamo ovunque e sempre. Il successo è stato tantissimo”.

Tuttavia, Martina Stavolo afferma che a un certo punto qualcosa è cambiato ed è tornata a voler studiare per diventare una psicologa. Il mondo dello spettacolo era molto instabile: “Avevo poco potere decisionale sulla mia vita e decido di tornare a studiare“. Nonostante ciò, però, ha provato un forte senso di fallimento nel non aver soddisfatto le aspettative degli altri e di se stessa:

“Sentivo di non esserci riuscita a fare la cantante, ho passato un anno buio e faticoso. Ero in un vestito troppo stretto ma spingevo perché per tutti ero Martina di Amici. Mi ero convinta di dover assecondare le aspettative degli altri, come se nella vita non esistessero piani B”.

"Il FALLIMENTO VI siete mai sentiti dei FALLITI? Vi siete mai OSTINATI ad indossare panni che vi andavano stretti? Avete ritrovato poi la DETERMINAZIONE per togliere i panni che vi andavano stretti ed andare a rpenderci ciò cje vi rende felici? Lo scorso anno il mio intervento sul tema : "il fallimento" a Palazzo delle Esposizioni a Roma. Il progetto "A mente libera" promosso da Roma Capitale mi ha visto parlare ai giovani da Psicologa e da persona che il senso di fallimento lo ha sentito sulla pelle e ha sentito quanto a volte le aspettative degli altri possano diventare dei vestiti troppo stretti da indossare che inchiodano in una vita che non fa per noi. Io nel mondo della musica e della tv, ma poi questo accade nella vita di tutti i giorni quando qualcuno si aspetta qualcosa da noi; la famiglia, gli amici, la società e se non riusciamo pensiamo e sentiamo di aver fallito. In un percorso psicologico si può ritrovare la propria strada e ci si dà la seconda possibilità per essere felici 🙂. Come è successo a me, può succedere anche a voi ed é per questo che oggi lavoro con tanti di voi che si sentono dei falliti ed invece hanno solo bisogno di un aiuto per ritrovarsi ✨. Condivido con chi non c'era questo pezzo del mio intervento e vi faccio un po' entrare nella mia storia! Vi aspetto però martedì 26 Novembre all'Università di Roma 3, aula 18 per riprendere il discorso e parlare di REALIZZAZIONE personale 💪🏻."

Martina si è definita una persona determinata, ma dopo un po’ di tempo ha sentito di non stare più bene in quel mondo. Cercando di sdrammatizzare, poi, ha fatto una battuta sul suo carattere che si discosta totalmente da quello che deve avere una persona che vuole girare il mondo per fare musica. Tuttavia, oggi Martina Stavolo ha trovato la sua strada ed è felice del percorso che ha intrapreso.