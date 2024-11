Un utente del web, nelle scorse ore, ha lasciato un commento poco carino nei confronti di Damiano David. Tuttavia, il cantante ha risposto in maniera del tutto ironica e perfetta.

La replica di Damiano David

Damiano David sta riscuotendo sempre più successo grazie alla sua musica e alla nuova avventura intrapresa come solista. Il cantante ha pubblicato un singolo che è letteralmente sulla bocca di tutti e anche le radio di tutto il mondo sembrano adorarlo. Damiano è apparso anche nello show di Jimmy Fallon negli Stati Uniti per promuoverlo e il video ha fatto il giro del web.

Nel frattempo, anche la sua vita privata sembra procedere a gonfie vele insieme a Dove Cameron. Dopo la fine della sua relazione con Giorgia Soleri, infatti, ha ritrovato la felicità accanto all’ex stellina di Disney Channel. Oggi sono una coppia molto affiatata e tutto il mondo li guarda con ammirazione per il talento e la bellezza di entrambi.

Qui sotto, tuttavia, possiamo leggere un commento poco carino nei confronti di Damiano David che però, allo stesso tempo, è un apprezzamento verso Dove. Un utente su Twitter ha scritto:

“Damiano David dei Maneskin sarà pure un figo ma guardate con chi sta e provate a dirmi che non sembra un ratto messo accanto a lei, che invece pare Afrodite”.

La risposta ironica di Damiano David

Sotto il post seguono un paio di foto di Dove Cameron a un evento e poco sotto è allegato anche il commento di Damiano stesso. L’artista ha risposto con grande ironia, trovandosi d’accordo con quanto detto dallo sconosciuto. “Concordo“, ha semplicemente scritto sul social e ha raccolto una valanga di mi piace e repost.

Non vediamo l’ora di sapere come continuerà la loro storia d’amore nel prossimo futuro. Come dicevamo poc’anzi, al momento tutto sembra andare per il meglio e non potremmo essere più che felici.