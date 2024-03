NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Marzo 2024

In queste ore Massimiliano Varrese ha ricordato i giorni in cui era tra i concorrenti di Amici Celebrities e a quel punto ha criticato Loredana Bertè, che aveva stroncato una sua performance.

Le parole di Massimiliano Varrese

Uno dei protagonisti di questo Grande Fratello è di certo Massimiliano Varrese. L’attore attualmente sta dando il massimo per riuscire a portare a termine il suo percorso e di certo in molti si chiedono se riuscirà ad arrivare in finale. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in queste ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Tutto è iniziato quando la produzione ha messo in casa della musica, come avviene quotidianamente. A un tratto gli autori hanno messo in riproduzione Pazza di Loredana Bertè, una delle canzoni favorite dell’ultimo Festival di Sanremo. A quel punto a prendere la parola è stato proprio Varrese, che inaspettatamente ha fatto una critica alla cantante.

Non tutti ricordano che in passato tra Massimiliano e Loredana c’è stata una piccola discussione, risalente a quando l’attore prese parte ad Amici Celebrities come concorrente. Nel corso della finale, proprio la Bertè aveva stroncato un’esibizione di Massimiliano e aveva così affermato: “Io immaginavo Prince che usciva dalla tomba, formato zombie, per strangolarlo. Questa non si può cantare. Così non si può. Scusami ma non ho resistito, sei stato troppo comico. Ma non ti basare su queste canzoni per il tuo percorso, scegline altre ti prego”.

Adesso così, a distanza di anni, Massimiliano Varrese ha criticato Loredana Bertè per quanto accaduto ad Amici Celebrities e, come riportano gli amici di Biccy, ha affermato:

“Secondo me è la canzone che Loredana Bertè ha portato al Festival di Sanremo. Che penso di lei? Ad Amici in finale mi ha massacrato. C’è stata una querelle, un dibattito tra me e lei. Rispetto l’artista, ma non altre cose. Non c’è bisogno di essere cattivi per giudicare una persona”.