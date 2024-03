NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Marzo 2024

Grande Fratello

Ieri sera c’è stato l’ennesimo confronto tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri, che è scoppiata in lacrime. In queste ore però a prendere le parti dell’attrice è stato un ex Vippone del Grande Fratello Vip.

Beatrice Luzzi vs Anita Olivieri

Sappiamo tutti che tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri non c’è mai stato feeling. Le due protagoniste del Grande Fratello nel corso dei mesi si sono più volte duramente scontrate e tra loro non sono mancate parole molto forti. Ieri sera così tra le gieffine c’è stato l’ennesimo confronto, dopo che Anita ha scoperto le recenti parole dette da Beatrice sul suo conto. A quel punto la Olivieri, esasperata, è scoppiata in lacrime e così poco dopo a intervenire è stata nientemeno che Cesara Buonamici. L’opinionista infatti ha voluto prendere le parti di Anita, facendo una critica alla Luzzi. Queste le dichiarazioni della giornalista:

“Trovo che Anita sia stata trattata male e questo non è giusto. Beatrice è molto intelligente e molto in gamba. In questa fase, in cui è già finalista, dovrebbe avere un approccio più benevolo. Non c’è bisogno di dire a una ragazza che potrebbe essere sua figlia che è una ‘strega’ o che è ‘cattivissima’. Non capisco perché ti devi accanire”.

Sui social nel mentre gli utenti si sono letteralmente divisi e in queste ore a dire la sua, prendendo le parti di Beatrice Luzzi, è stato un ex Vippone del Grande Fratello Vip. Parliamo di Marco Bellavia, che sui social ha fatto una precisazione, attaccando Anita Olivieri. Il conduttore ha infatti affermato: “Cesara abbiamo dimenticato le mille ce**ate di Anita contro Bea? Facciamole vedere”.

In molti intanto stanno prendendo le parti di Beatrice. I più infatti hanno ricordato le molteplici volte in cui proprio Anita ha speso parole durissime nei confronti dell’attrice, che per mesi ha subito gli attacchi dei concorrenti.