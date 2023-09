“Sai quante ragazze ho fuori da qua?”, Varrese sbotta contro Valentina e viene ripreso da Signorini

NEWS

Debora Parigi | 28 Settembre 2023

Grande Fratello

Lo sfogo di Massimiliano Varrese al Grande Fratello

Al Grande Fratello da alcuni giorni si parla di un flirt (in realtà mai nato) tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci. La redazione ci ha un po’ giocato all’inizio con battute ecc, ma quando a lei è stato chiesto cosa provasse, ha dato un bel due di picche all’attore. Nella scorsa puntata, poi, hanno avuto un faccia a faccia abbastanza forte che ha avuto delle conseguenze.

Infatti in Casa altri hanno commentato questo rapporto e Valentina, in particolare, ha usato parole forti nei confronti di Massimiliano. Ha infatti detto che lui l’aveva messa in un angolo e ci aveva provato spudoratamente con Heidi. Questo ha fatto molto arrabbiare Varrese che ha sbottato contro Valentina.

In un rvm che abbiamo visto questa sera durante la diretta del Grande Fratello, Massimiliano Varrese ha discusso animatamente con Valentina. A farlo arrabbiare, come detto, sono state queste parole della coinquilina. Secondo lui, in quel modo, è stato fatto passare come uno che ci prova con qualsiasi donna passi per la strada e così non è. Ha infatti sbottato con: “Sai quanti ragazze belle ho fuori da qua? Tu non hai neanche idea”. Ma ha specificato che non corteggia tutte quelle interessate a lui.

Ciò che ha ferito Massimiliano è il fatto appunto di essere fatto passare per un farfallone e uno che ci prova con tutte. Valentina lo ha paragonato a tutti gli uomini che in giro vedono una bella ragazza e ci provano. Lui ha sbottato con: “Io non sono tutti gli uomini! Chiaro?”. Non vuole che passi questo messaggio, soprattutto perché è un padre di una figlia femmina e certi valori per lui sono fondamentali. Si è arrabbiato per essersi sentito chiamare “uomo qualunque”.

Tornati in studio, Alfonso Signorini ha fatto una tirata di orecchie a Massimiliano per quelle frasi poco carine dette da lui a Valentina. E specialmente per la questione “uomo qualunque” e in generale dell’atteggiamento avuto.