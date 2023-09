Maison Versali, perfetto nel tuo momento: la collezione 2024

NEWS

Andrea Sanna | 28 Settembre 2023

Ecco la collezione di Maison Versali

La nuova collezione di abiti da cerimonia uomo 2024 di Andrea Versali è ispirata alla maestosità e all’eleganza della città di Venezia e alla sua iconica Torre dei Mori in Piazza San Marco. Una vasta selezione di abiti realizzati con i migliori tessuti e le più attente tecniche di sartoria italiana.

Ogni dettaglio è curato con la massima attenzione per offrire un’eccellenza senza eguali, garantendo un’esperienza unica per ogni cliente. La collezione è caratterizzata da capi classici e intramontabili, ma con un tocco moderno e innovativo. I colori spaziano dal nero al blu scuro, dal grigio all’avorio, tutti impreziositi da dettagli in rilievo, come bottoni dorati, tasche a filetto e revers in raso.

La couture si dipinge dei colori più disparati e brillanti, ispirati dal carnevale veneziano, evento famoso in tutto il mondo riproposto dalla maison in chiave moderna. Per chi sogna di sposarsi in riva al mare, vengono proposti abiti nei toni chiari e freschi che ricordano l’estate, per una cerimonia non convenzionale ma indimenticabile.

Ogni abito racconta una storia, la storia di una città romantica e ricca di cultura come Venezia. Le linee slanciate e pulite ricordano l’eleganza dei palazzi della città, mentre i tessuti pregiati e i dettagli sartoriali ricordano la tradizione artigiana che da sempre contraddistingue l’Italia.