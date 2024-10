Ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, Massimo Lopez torna sullo scioglimento de Il Trio e fa una rivelazione che non passa inosservata.

Le parole di Massimo Lopez

Di certo tutti ricordano Il Trio, il gruppo comico composto da Massimo Lopez, Anna Marchesini e Tullio Solenghi. I celebri artisti col passare degli anni sono entrati nel cuore del grande pubblico e ancora oggi sono ricordati con affetto dalla maggior parte degli italiani. Proprio domani, sabato 19 ottobre, Massimo e Tullio saranno ospiti di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio e nel corso della chiacchierata con la conduttrice non mancherà un’importante rivelazione. Proprio Lopez infatti ha fatto chiarezza sullo scioglimento de Il Trio e in merito ha affermato:

“Sullo scioglimento de ‘Il Trio’ non c’è stata una ragione precisa. Ho provocato io, ad un certo punto, una sorta di interruzione di questo sodalizio. Perché cominciavo a soffrire un po’ la ripetitività di certe cose. Mi sentivo meno creativo, mi sembrava di dover forzare un po’ la mano e allora proposi a Tullio Solenghi e Anna Marchesini addirittura una cosa un po’ ingenua dicendo: ‘Perché non ci fermiamo un po’? Tre o quattro anni e poi ci ritroviamo’. Come una pausa di riflessione di una coppia. La classica pausa di riflessione”.

Ma non è finita. Rivelando cosa accadde dopo la pausa, Massimo Lopez aggiunge:

“Fu ingenua la proposta perché chiaramente uno si ferma tre o quattro anni, ma poi dopo ognuno giustamente aveva cominciato a fare altre cose, quindi si rimandava sempre fin quando poi siamo arrivati alla voglia di essere insieme, di fare un revival del nostro trio. E a quello doveva seguire addirittura una produzione che avevamo in mente di fare successivamente. Però non fu possibile un po’ per l’avanzamento della malattia di Anna, un po’ per discorsi di budget”.

A quel punto la De Girolamo ha chiesto anche a Tullio Solenghi, se rimpiangesse quegli anni. L’attore, facendo eco alle parole di Massimo Lopez, ha così aggiunto: “Sicuramente sì. Avere per dodici anni il nostro tipo di alchimia credo sia una cosa abbastanza singolare. Come fai a non avere nostalgia di quei tempi? Eravamo tutti giovani”.