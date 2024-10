Dopo avervi segnalato che Trigno e la fidanzata hanno smesso di seguirsi sui social, oggi ad Amici 24 è venuto fuori quello che possiamo considerare il motivo. Infatti il cantante si è avvicinato molto a una sua compagna di classe e cioè la ballerina Chiara. Ecco cosa è successo nel daytime di oggi.

Ad Amici 24 Trigno e Chiara sono sempre più vicini

Proprio questa mattina vi abbiamo dato la notizia riguardo un allievo di Amici 24, cioè Trigno. Il cantante, infatti, ha smesso di seguire la sua fidanzata sui social. E dobbiamo far notare che proprio alcuni giorni fa, in un daytime, lo abbiamo sentito dire che gli mancava molto la sua ragazza. Cosa è successo allora per un cambio così repentino?

Ormai il talent ci ha abituati al fatto che quando un allievo e il suo partner smettono di seguirsi, significa che si sono lasciati. E se si sono lasciati il motivo è quasi sempre una terza persona, di solito proprio presente all’interno della scuola. Anche per l’allievo di Anna Pettinelli è così? Dopo il daytime del 18 ottobre sembrerebbe proprio di sì.

Cosa è successo quindi? In pratica sembra che Trigno provi un forte interesse per Chiara, la ballerina allieva della Celentano. E questo interesse sembra ricambiato. Infatti se ne sono accorti anche gli altri ragazzi presenti in casetta. In particolare c’è Rebecca che tartassa di domande l’amica che a volte si trova in difficoltà nel rispondere perché non sa nemmeno lei qual è la situazione.

Trigno e Chiara comunque sembrano mostrare un certo feeling. Lui le ha detto che si trova in difficoltà nel guardarla, lei ha espresso un interesse confidandosi con le sue amiche, ma ha anche parlato di fattori di complicazione (probabilmente intendeva la fidanzata di lui). Ci sono stati massaggi e vicinanze. Quindi probabilmente nei prossimi daytime di Amici 24 vedremo questo rapporto andare avanti. Al momento non c’è stato alcun bacio, ma ci viene da pensare che possa mancare davvero poco.