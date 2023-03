Uomini e donne, il cavaliere Ivan rivela perché è finita la conoscenza con Tina Cipollari

NEWS

Debora Parigi | 4 Marzo 2023

Uomini e donne

Ivan di Uomini e donne racconta perché non è andata con Tina Cipollari

A Uomini e donne di recente abbiamo conosciuto Ivan Di Stefano, cavaliere che abita in Svizzera, ma originario della Sicilia, regione in cui tornerà presto. E come il pubblico ricorderà, lui ha subito colpito molto Tina Cipollari, infatti i due hanno anche ballato. Ma nella registrazione successiva tutto è finito sul nascere poiché la loro conoscenza non è andata avanti e lui ha avuto un appuntamento con la dama Desdemona.

Cosa è successo quindi? Lo ha raccontato Ivan al magazine del programma dove ha detto di essere rimasto sorpreso e lusingato per l’intersse da parte di Tina. Ma c’è anche rimasto un po’ male per il fatto che questa conoscenza non è mai realmente iniziata. Il cavaliere è partito spiegando che si erano anche scambiati i numeri, ma non è successo nulla tra loro, quindi nemmeno un rifiuto. Ha rivelato:

“Non c’è stato un rifuto. In realtà non c’è stato niente tra me e Tina, le ho fatto un complimento, le ho portato il tè. Ci siamo scambiati i numeri ed eravamo d’accordo di cenare insieme o fare un aperitivo. Ci siamo anche sentiti. Io le ho scritto, lei ha detto di non aver ricevuto nulla. Ho pensato non avesse piacere di uscire con me, ecco perché non ho disdetto l’appuntamento con Desdemona”.

La conoscenza tra Ivan Di Stefano e Tina Cipollari si è quindi conclusa per questo motivo. E lui ha ammesso di esserci rimasto male. “Ma perché non sono riuscito a farle capire cosa volevo”, ha spiegato il cavaliere di Uomini e donne. “Non ci siamo visti e non siamo riusciti a capire se ci fossero i presupposti per una frequentazione più approfondita. Io la conosco come opinionista, una donna simpatica, diretta, solare, ma come la conoscono milioni di telespettatori. Mi sembra una donna sensibile, con un grande cuore. Avrei voluto conoscerla meglio”.

Adesso Ivan continua il suo percorso nel programma di Maria De Filippi per trovare l’amore. Ha infatti detto al amagazine di aver deciso di partecipare per potersi prendere finalmente del tempo per conoscere qualcuno.