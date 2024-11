Il protocollo della clinica del dottor Skerdi Faria per l’operazione di chirurgia estetica più richiesta: “La bellezza per noi è benessere”

La mastoplastica additiva è diventata una delle procedure estetiche più richieste, amata per la capacità di migliorare l’aspetto fisico e, spesso, la fiducia in se stesse.

Ogni anno, migliaia di donne scelgono questo intervento per ritrovare l’armonia delle forme.

In KEIT Day Hospital la mastoplastica additiva è una delle operazioni più frequenti, realizzata con attenzione in ogni fase del processo.

Il Dottor Skerdi Faria, CEO di KEIT, ci racconta l’approccio della clinica:

“Per noi è fondamentale creare un’esperienza che garantisca non solo un risultato estetico eccellente ma anche la sicurezza e il benessere delle nostre pazienti. In KEIT seguiamo ogni paziente passo dopo passo, dalla preparazione fino alla fase post-operatoria, con un’assistenza personalizzata”.

Attraverso l’esperienza e l’attenzione al dettaglio, KEIT si impegna a rendere la mastoplastica additiva un percorso sicuro, con risultati garantiti e una garanzia a vita sia sull’intervento che sulle protesi.

Chi si sottopone più spesso alla mastoplastica additiva?

Secondo il Dottor Skerdi Faria, la mastoplastica additiva interessa donne di tutte le età:

“Le nostre pazienti sono donne che cercano di armonizzare la propria figura o recuperare un aspetto più giovanile dopo la gravidanza o la perdita di peso”.

Pur rispettando la legge, che permette l’intervento dai 18 anni, alla Clinica KEIT si preferisce consigliare la mastoplastica additiva dopo i 20 anni.

“Crediamo che a questa età le pazienti abbiano raggiunto una maggiore maturità emotiva, fondamentale per prendere decisioni consapevoli e ottenere risultati davvero soddisfacenti”, sottolinea il Dottor Skerdi.

KEIT accoglie pazienti di tutte le età, offrendo consulenze personalizzate per comprendere aspettative e motivazioni, con un approccio centrato sull’ascolto e sull’empatia.

Come si realizza la mastoplastica additiva in KEIT?

La mastoplastica additiva è un intervento che richiede precisione e competenza.

Presso KEIT Day Hospital, l’intervento è eseguito solo da chirurghi altamente specializzati e con l’ausilio delle più avanzate tecnologie.

“In KEIT”, afferma il Dottor Skerdi Faria, “ci assicuriamo che ogni fase dell’intervento, dall’incisione all’inserimento della protesi, avvenga nel massimo rispetto della sicurezza e del benessere della paziente”.

Ogni intervento è pianificato meticolosamente per garantire un risultato armonioso e naturale, tenendo in considerazione le proporzioni del corpo della paziente.

La preparazione all’intervento: Il processo attento di KEIT

Prepararsi per la mastoplastica additiva richiede attenzione e cura. “La sicurezza è la nostra priorità”, afferma il Dottor Skerdi.

Prima di procedere, la paziente viene sottoposta a un’accurata valutazione clinica, comprensiva di esami del sangue, ecografia mammaria e, se necessario, ulteriori analisi.

“KEIT si assicura che ogni paziente sia in condizioni di salute ottimali per affrontare l’intervento”, sottolinea. Inoltre, il team della clinica è sempre disponibile per rispondere a qualsiasi domanda e per offrire tutto il supporto necessario, aiutando la paziente a sentirsi tranquilla e preparata.

Il post-operatorio: Come prendersi cura dopo l’intervento

Il periodo post-operatorio è fondamentale per una guarigione rapida e per un risultato ottimale.

“A KEIT, non lasciamo mai sola la paziente”. afferma il Dottor Skerdi Faria. Dopo l’intervento, la paziente riceve una serie di istruzioni personalizzate per la cura del seno, tra cui l’uso di specifici indumenti di supporto e indicazioni su come mantenere una postura corretta.

Il team della clinica offre un’assistenza continua, con controlli rego- lari per monitorare il recupero.

“Ogni paziente ha accesso al nostro reparto 24 ore su 24 e a un’infermiera dedicata per rispondere a qualsiasi dubbio o necessità”, aggiunge il dottor Skerdi.

Le protesi vanno sostituite nel tempo?

Una delle domande più comuni riguarda la durata delle protesi mammarie.

“In KEIT utilizziamo solo protesi di altissima qualità, con garanzia a vita”, spiega il Dottor Skerdi Faria. “Le nostre pazienti possono stare tranquille, poiché non è necessario sostituire le protesi se non in rari casi”.

La clinica collabora con i migliori fornitori di protesi sul mercato, garantendo un prodotto sicuro, affidabile e conforme ai più alti standard di qualità.

“Inoltre”, aggiunge il Dottor Skerdi, “l’intervento stesso è coperto da una garanzia a vita, così come le protesi. In caso di eventi rari come la rotazione della protesi o altre complicazioni, la sostituzione è completamente gratuita”.

KEIT offre anche controlli a vita senza costi aggiuntivi, per monitorare regolarmente lo stato delle protesi e garantire che tutto sia in condizioni ottimali, assicurando un’assistenza completa e continuativa per la tranquillità delle pazienti.

Rischi di una scelta low cost: Perché affidarsi a una clinica di qualità

Quando si parla di mastoplastica additiva, scegliere un’opzione low-cost può essere rischioso.

“Spesso, i costi ridotti sono sintomo di bassa qualità delle protesi o della clinica stessa”, avverte il Dottor Skerdi Faria.

A KEIT, la sicurezza e il benessere del paziente sono sempre prioritari. “La nostra clinica investe nelle migliori attrezzature, nei materiali più sicuri e in un personale altamente qualificato per garantire un risultato eccellente”, sottolinea.

Le pazienti che scelgono una clinica low-cost rischiano complicazioni, come infezioni o risultati insoddisfacenti, che richiedono correzioni successive.

La mastoplastica additiva è un intervento che richiede competenza, esperienza e attenzione ai dettagli.

Grazie all’approccio personalizzato, all’assistenza continua e alla qualità delle protesi, KEIT rappresenta un punto di riferimento per chi desidera risultati eccellenti e duraturi.

“La nostra missione è offrire alle pazienti non solo un miglioramento estetico, ma anche la sicurezza di essersi affidate a professionisti di alto livello”, conclude il Dottor Skerdi Faria. “La bellezza, per noi, è anche sinonimo di benessere e tranquillità”.