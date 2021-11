1 L’intervista di Deddy: il commento di Matilde Brandi

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato l’intervista di Deddy, dove raccontava il simpatico episodio social che si è verificato dopo la sua uscita dal reality e che ha coinvolto indirettamente anche Matilde Brandi. Il cantante, infatti, su Twitter continuava a leggere la frase “Alfonso è la mia vita” e non solo, senza capire a cosa fosse dovuto. Ecco il suo racconto:

“Praticamente cosa succede? Loro (i fan ndr) su Twitter era da giorni che scrivevano ‘Alfonso io lo amo’, ‘Alfonso è la mia vita’. Questo quando metto qualcosa su Twitter e loro commentano o loro repostano scrivendo questa cosa. Io a una certa ho scritto un tweet dove ho chiesto ‘Ma chi è Alfonso?’. E mi hanno preso per il c**o per un sacco di tempo.



A quanto pare ‘Alfonso’ è Alfonso Signorini. E a quanto pare una ragazza durante il programma ha detto “Alfonso è la mia vita’, una cosa così. Ma io non la sapevo. E loro che seguivano entrambe le cose, anche il Grande Fratello, l’hanno scritto”. E ancora a proposito dell’episodio con Matilde Brandi e Alfonso Signorini, ha detto: “Io non sapevo di questa cosa…Mi chiamavano Alfonso e giustamente mi chiedevo ‘ma chi è Alfonso?’. Infatti io leggevo dei tweet e non capivo. Per la paura di essere preso in giro, perché mi chiamano boomer, io obiettivamente lo sono e so di esserlo, quindi per evitare di farmi chiamare ulteriormente così ho evitato di chiedere, poi continuavano e a una certa ho dovuto”.

Proprio qui Deddy fa riferimento, come vi abbiamo spiegato, all’episodio che ha visto Matilde Brandi durante il GF Vip 5. Ricordate quando la gieffina ha avuto modo di incontrare le sue migliori amiche? Proprio in quella circostanza la ballerina aveva detto la frase, diventata ormai celebre: “Alfonso, loro sono la mia vita”. Di questo Matilde ha parlato durante l’ospitata al GF Vip Party:

“Mi spiegate la storia di cui sono stata protagonista di questo ragazzo di Amici? Non so se l’avete saputo, ma io quando entrarono le mie amiche, io ad Alfonso dissi ‘Grazie Alfonso, loro sono la mia vita’. Eh, a questo ragazzo, cantante di Amici, su Twitter gli scrivevano questa cosa. L’avete saputa questa cosa? Facciamo una ricerca veloce. Già che mi ha dato della ‘ragazza’, io adoro”.

Matilde Brandi ha voluto condividere con Giulia Salemi, Gaia Zorzi e i telespettatori questo divertente aneddoto.