Matrimonio a prima vista, due ex protagonisti sono diventati genitori

1 Francesca Musci e Andrea Ghiselli sono diventati genitori

La maggior parte delle coppie che partecipa a Matrimonio a prima vista non continua la convivenza o si lascia dopo poco. Ma c’è anche chi sta ancora insieme. E poi c’è chi invece l’anima gemella la trova grazie alle varie edizioni del programma. È il caso di Francesca Musci e Andrea Ghiselli che si sono trovati lontano dalle telecamere. E non sono nemmeno gli unici nella storia del programma.

Sicuramente quando si sono messi insieme i fan sono rimasti sconvolti. Francesca aveva partecipato alla seconda edizione nel 2017, quando ancora il format non era di Real Time. Aveva sposato Stefano Protaggi e la loro storia era durata a lungo, tanto che avevano rinnovato le nozze. Poi ìmprovvisamente, nella primavera del 2021, annunciarono la fine del matrimonio, lasciando tutti di stucco.

Andrea, invece, aveva partecipato alla terza edizione della versione di Real Time, sposando Nicole Soria. La loro relazione fu molto discussa, tanto che poi alla fine non rimasero sposati. E successivamente ebbe una relazione con Sitara, altra partecipante della stessa edizione. Ma durò poco.

L’incontro tra Francesca Musci e Andrea Ghiselli c’è stato proprio nel 2021. All’inizio i due dicevano di essere solo amici, ma poi alla fine sono usciti allo scoperto dichiarando di essere una coppia. Ci fu una piccola parentesi in cui si lasciarono con gravi accuse via social. Ma poi tornarono quasi subito insieme. Alla fine di gennaio di quest’anno è arrivato l’annuncio della gravidanza. In tutti questi mesi Francesca e Andrea (soprattutto lei) hanno aggiornato i propri seguaci, mostrando la pancia che aumentava e facendo foto e video divertenti.

Oggi finalmente l’ex sposa di Matrimonio a prima vista ha partorito. Ecco come si chiama il bambino e cosa hanno scritto i due genitori…