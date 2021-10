Matrimonio a prima vista, un’altra coppia si è detta addio con gravi accuse via social

1 Francesca Musci e Andrea Ghiselli si sono lasciati

Il programma Matrimonio a prima vista forma delle coppie in modo totalmente diverso dal normale: parte appunto dal matrimonio tra perfetti sconosiuti. Negli anni molte coppie non hanno continuato il loro percorso, altre invece si sono innamorate e sono rimaste insieme e altre ancora hanno probabilmente partecipato all’edizione sbagliata o sono state accoppiate in maniera errata.

Sicuramente Francesca Musci ha vissuto due opzioni. Lei si sposò molti anni fa con Stefano Protaggi e tra loro fu amore a prima vista. Infatti, è stata l’unica coppia che gli anni è rimasta insieme e sposata. Almeno fino a un po’ di mesi fa, quando lei ha annunciato che la storia con Stefano era finita. Ma poco dopo aveva iniziato a frequentare Andrea Ghiselli, il quale aveva partecipato alla quinta edizione del programma. Lui aveva sposato Nicole Soria e la relazione non era andata a buon fine. Poi aveva iniziato una frequentazione con Sitara Rapisarda (sposa della sua stessa edizione del programma), ma anche con lui non finì bene. Infine c’era stato l’incontro con Francesca. All’inizio dicevano che tra loro c’era una semplice amicizia, ma poi sono usciti allo scoperto.

Sembrava andare tutto bene, di recente c’erano stati degli alti e bassi, ma che si erano risolti. Negli ultimi giorni, però, tutto è cambiato radicalmante e i due hanno iniziato un botta e risposta a livello social in cui si sono lanciati grandi accuse. Lui ha accusato Francesca di vittimismo e lei ha accusato Andrea di violenza psicologica. Nel dettaglio hanno messo rispettivamente delle storie in cui si spiega cos’è il vittismo e cos’è la violenza psicologica. Successivamente lei è intervuta per spiegare meglio la situazione:

“Spero di chiudere questa pagliacciata. Mi aspettavo una persona molto più matura, ma a certi atteggiamenti avevo capito che non si può pretendere più di quel tanto… Io non cado mai nelle provocazioni, lo sapete in questi anni quante ne ho avute ma io non cado mai in questa fognatura, però sono stufa che persone cattive – perché questa è cattiveria – passino per sante e io odio questo. Sia chiaro, odio l’atteggiamento, non la persona”.

A questo punto è arrivata anche la replica di lui…