1 Sboccia l’amore tra due ex protagonisti

Di tanto in tanto spuntano notizie e indiscrezioni sui protagonisti che hanno partecipato a Matrimonio a prima vista Italia. Adesso è emersa una news davvero interessante, che riguarda due concorrenti di edizioni differenti. I personaggi di cui vi parliamo sono Giorgia Pantini e Fabio Perenespolo, i quali hanno partecipato rispettivamente alla quinta e sesta edizione della trasmissione di Real Time. A quanto pare tra i due sarebbe nato l’amore.

Fino a oggi erano riusciti a mantenere massimo riserbo, ma nelle scorse ore Giorgia è uscita allo scoperto sul suo profilo Instagram. In occasione del compleanno di Fabio ha pubblicato una loro foto insieme e ad accompagnare il tutto una dolce dedica: “AUGURI TESORO!!! +34. Avrei potuto scegliere una foto più “composta” o “misurata” ma questa credo ci rappresenti.. “esuberante” e “vivace” come noi!“, ha scritto l’ex di Matrimonio a prima vista sui social.

Foto Instagram – Giorgia Pantini

La notizia sembra aver sorpreso tanti fan. Qualcuno ha perfino scherzato sul fatto che gli esperti abbiano sbagliato le edizioni in cui inserire Giorgia e Fabio. Come dicevamo, infatti, Pantini e Peronespolo hanno preso parte a due stagioni differenti di Matrimonio a prima vista.

Ricordiamo che Fabio ha preso parte a Matrimonio a prima vista nei mesi scorsi, convolando a nozze con Clara Campagnola. Tutti avevano notato in loro grande complicità e sembrava fosse la coppia più convincente tra tutte. Avevano addirittura confermato di voler proseguire la loro storia d’amore fuori dal programma. Dopo qualche tempo, però, i due hanno deciso di chiudere definitivamente la loro conoscenza.

Un percorso molto simile a Matrimonio a Prima Vista l’ha fatto Giorgia. La Pantini ha preso parte al programma e ha sposato Luca Cantiano. Loro sono stati la coppia più amata della quinta edizione e nel corso dell’ultima puntata avevano deciso di stare insieme. Ma usciti dalla trasmissione hanno interrotto la loro storia e hanno così divorziato.

Non sappiamo come si siano conosciuti Giorgia Pantini e Fabio Peronespolo, ma sta di fatto che tra loro è sbocciato l’amore e noi non possiamo che essere felici per loro. Ma per una coppia che nasce, un’altra a quanto pare è scoppiata…