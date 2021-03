Chi sono Fabio Peronespolo e Clara Campagnola di Matrimonio a prima vista 2021

Per Matrimonio a prima vista 2021 una delle coppie è formata da Fabio Peronespolo e Clara Campagnola. Conosciamoli meglio e vediamo il loro percorso nel programma.

Chi sono Fabio Peronespolo e Clara Campagnola

Una delle coppie di Matrimonio a prima vista 2021 è formata da Fabio Peronespolo e Clara Campagnola. Scopriamo meglio chi sono questi due ragazzi in base alle informazioni su età, lavoro, provenienza e passioni.

Fabio Peronespolo ha 32 anni di età ed è di Legnano. Vive da solo ed al momento è disoccupato. È un grande amante dello sport che reputa una vera e propria valvola di sfogo. Pratica infatti beach volley e va in bicicletta. In quanto all’esperienza a Matrimonio a prima vista, dice di non essere prontissimo a diventare marito, ma è anche convinto che se tutto va bene questa potrebbe essere davvero la volta buona. È una persona di cuore, con una gentilezza particolare che però non si nota da subito.

Clara Campagnola ha 28 anni di età ed è di Brescia. Qui vive insieme alla sua famiglia a cui è molto legata. Con lei ci sono la madre, il padre e la sorella più piccola. Inoltre al piano di sopra del suo appartamento vivono i nonni. In casa ci sono anche tantissimi animali: cani, gatti e cocorite, un vero zoo. Si definisce una persona solare e chiacchierona. Non è una grande amante dello sport. Vorrebbe al suo fianco una persona adatta a lei e vorrebbe innamorarsi. Inoltre è una donna con una certa fragilità. Non la ostenta, ma non la tiene neanche troppo nascosta.

Ma vediamo il loro percorso nel programma…

Fabio e Clara a Matrimonio a prima vista 2021

Siamo ad una nuova edizione di Matrimonio a prima vista. Il team di esperti anche questa volta ha selezione tre coppie e sono queste:

Per Matrimonio a prima vista 2021 tra le coppie partecipanti c’è quella formata da Fabio Peronespolo e Clara Campagnola. I due sono stati scelti dagli esperti con un’affinità dell’84%. Sono una coppia simmetrica, hanno delle caratteristiche piuttosto simili. È una coppia che può riservare delle sorprese, quindi vanno osservati attentamente durante il percorso.

Il percorso nel programma

Fabio Peronespolo e Clara Campagnola sono stati scelti a Matrimonio a prima vista 2021 dopo una lunga selezione di single e sono stati abbinati secono le affinità che hanno a seguito di tutti i test a cui hanno partecipato.

Prima e seconda puntata

Nella prima puntata i due hanno ricevuto la notizia che si sarebbero sposati dopo 15 giorni. Quindi hanno dato la notizia ai rispettivi amici e famiglie e non è mancato lo sbigottimento da parte delle persone a loro care. C’è stata quindi la scelta dell’abito e l’attesa per il grande giorno, accompagnata dai regali per conoscersi un po’ di più.

Nella seconda puntata Fabio e Clara sono convolati a nozze e hanno subito avuto una buona impressione reciproca. Si sono immediatamente trovati, dimostrando una grande complicità che si è evoluta nelle foto e al ricevimento. Tra l’altro, su richiesta degli ospiti, è anche scattato un bel bacio e questo ha portato i due a provare una grande attrazione e chimica l’una per l’altro.

Dove vedere Matrimonio a prima vista 2021 in streaming

Matrimonio a prima vista 2021 va in onda a partire dal 10 marzo ogni mercoledì alle 21.20 sul canale Real Time.

Inoltre da martedì 19 gennaio, pagando un abbonamento, è possibile vedere le puntate in anteprima sulla piattaforma DiscoveryPlus.

Se non potete vedere le puntate in diretta o ve ne perdete una, non c’è nessun problema. Infatti tutte le puntate possono essere recuperare dal giorno dopo la messa in ondaz sulla piattaforma DiscoveryPlus senza nessun abbonamento.

Novella 2000 © riproduzione riservata.